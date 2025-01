Se espera que la operación comience el martes: Chicago se prepara para arrestos por deportación

Por: Agencia AP

Enero 19, 2025 -

Los funcionarios federales de inmigración se centrarán en más de 300 personas con antecedentes de delitos graves y violentos después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo el lunes, dijo un funcionario, lo que supone el primer intento de su gobierno hacia el cumplimiento de su promesa de deportaciones a gran escala.

La operación se concentrará en el área de Chicago, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque los planes aún no se han hecho públicos. Se esperan arrestos durante toda la semana.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arresta solo una fracción de sus objetivos en tales operaciones, aunque se espera que Trump extienda más la red que el presidente Joe Biden, cuyo enfoque en detener a personas lejos de la frontera se limitaba en gran medida a aquellos con historiales criminales graves y amenazas a la seguridad nacional. Los colaboradores de Trump han dicho que arrestarán a otros, como cónyuges o compañeros de cuarto, que no son objetivos pero que se encuentran en el país ilegalmente.

ICE y el equipo de transición de Trump no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios enviada el sábado. El plan fue informado anteriormente por The Wall Street Journal, que dijo que se espera que la operación comience el martes.

El próximo zar de la frontera de Trump, Tom Homan, le dijo a Fox News que Chicago será uno de los muchos lugares en todo el país donde las autoridades federales planean hacer arrestos.

"Vamos a quitar las esposas a ICE y dejar que vayan a arrestar a extranjeros criminales, eso es lo que va a suceder", afirmó Homan el viernes. "Lo que le estamos diciendo a ICE, vas a hacer cumplir la ley de inmigración sin disculpas. Te vas a concentrar primero en los peores, primero en las amenazas a la seguridad pública, pero nadie está a salvo. Si están en el país ilegalmente, tienen un problema".

Trump le dijo a NBC News el sábado que las deportaciones masivas siguen siendo una prioridad principal. No dio una fecha exacta ni una ciudad donde comenzarán, pero indicó que comenzarían pronto. "Comenzará muy temprano, muy rápido", afirmó. Y agregó: "No puedo decir qué ciudades, porque las cosas están evolucionando. Y no creo que queramos decir qué ciudad. Lo verán de primera mano. Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país, y creo que estarían de acuerdo con eso. No sé cómo alguien podría no estar de acuerdo".

Las operaciones de la próxima semana están sujetas a posibles retrasos por el clima, dijo el funcionario. Los meteorólogos han advertido que el área de Chicago enfrenta temperaturas extremadamente frías a partir del domingo que podrían extenderse durante la semana.

Los migrantes y grupos que abogan por ellos se han estado preparando desde que Trump hizo de las deportaciones masivas una promesa clave de su campaña. Trump a menudo ha criticado a Chicago, que tiene algunas de las protecciones más fuertes del país para las personas en el país sin estatus legal.