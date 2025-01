Proyecta EU deportar a personas con residencia temporal otorgada por Biden

Nueva York.- Una redada de la policía migratoria en un negocio de venta al por mayor de mariscos en Newark (Nueva Jersey) ha suscitado un alud de preguntas sobre los límites y objetivos de las órdenes de deportación suscritas por el presidente Donald Trump en el primer día de su segundo mandato.

La intervención de agentes del ICE (siglas en inglés de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en el establecimiento de Newark se saldó con un número indeterminado de detenciones, entre indocumentados y estadounidenses, entre ellos un veterano del Ejército. A la confusión en torno a esta redada se suma que la Casa Blanca ahora prevé ampliar sus planes de deportación para incluir a los 1,4 millones de residentes con permiso temporal, es decir, legales, como es el caso de ciudadanos que han huido de Cuba o Venezuela.

Aunque no está claro si la redada en la ciudad más populosa de Nueva Jersey obedecía a alguna de las nuevas directrices de la Casa Blanca sobre la aplicación de la ley -el ICE lleva a cabo rutinariamente acciones en toda la región-, la presencia entre los detenidos de ciudadanos con papeles, reconocida por el organismo, así como, supuestamente, de otros con estatus de residencia temporal, hace sospechar que, más allá del objetivo confeso de deportar en primer lugar únicamente a los indocumentados con antecedentes delictivos -incluidos muchos a la espera de juicio-, el alcance de la anunciada deportación masiva de irregulares incluirá también al millón largo de extranjeros beneficiarios de un permiso de residencia temporal concedido durante el mandato del demócrata Joe Biden.

Activistas y grupos de abogados temen que la expulsión masiva alcance, además, a los miles de afganos y ucranios refugiados en Estados Unidos desde 2021 y 2022, respectivamente.

En virtud de un memorando firmado el jueves por la noche por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, al que ha tenido acceso el diario The New York Times, la Administración republicana ha instruido a los funcionarios del ICE para deportar rápidamente a los migrantes a los que se les permitió entrar temporalmente en Estados Unidos gracias a los dos programas del mandato de Biden, la aplicación CBP One, para pedir asilo, y una iniciativa que posibilitó la entrada de ciertos migrantes que huían de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Todos ellos disfrutaban de un permiso de residencia de hasta dos años conocido como parole, suprimido por Trump.

El memorando ofrece a los agentes migratorios una hoja de ruta sobre cómo proceder a su identificación, detención y expulsión, poderes que durante mucho tiempo se utilizaron solo en la frontera con México para expulsar en caliente a los migrantes y que, según la denuncia del alcalde de Newark, se desplegaron en la redada del jueves, realizada según el alcalde, Ras Baraka, sin orden judicial.

La Casa Blanca, mientras, ha confirmado que las deportaciones han comenzado, mediante la publicación en la red social X, propiedad de Elon Musk, de dos fotografías que muestran sendas filas de individuos abordando aviones militares y el mensaje de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca: "Los vuelos de deportación han comenzado. El presidente Trump está enviando un mensaje firme y claro a todo el mundo: si entras ilegalmente en los Estados Unidos de América, te enfrentarás a graves consecuencias".

La publicación de Leavitt no detalla cuáles son los aeropuertos de salida ni el número ni la identidad de los deportados, aunque en las imágenes, donde aparecen de espaldas, puede verse que se trata de hombres jóvenes y que van esposados.