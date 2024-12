Plazo para acreditar legalidad de bienes vence mañana viernes: IMPI

Por: El Universal

Diciembre 12, 2024 - 05:41 p.m.

Los dueños de la mercancía que se incautó en el "Operativo Limpieza" de Izazaga 89 en la Ciudad de México tienen hasta mañana viernes para demostrar que la mercancía entró legalmente al país, de lo contrario se destruirá, dijo el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto.

"El plazo se vence el viernes 13 de diciembre y si no presentan ninguna documentación que acredite el ingreso lícito a nuestro país se procederá a la destrucción de las 264 mil piezas", expuso.

Además de que "los tres locales donde se desarrolló el ejercicio de verificación se encuentran asegurados, no se han roto los sellos, solamente hubo una actividad del edificio en los locales donde no están los sellos".

En conferencia de prensa en la que se presentó el "Operativo Limpieza" de Sonora, Nieto expuso que el edificio sigue asegurado y que es la Fiscalía General sigue el proceso de extinción de dominio y agregó que seguirán los operativos ya sea por oficio o a petición de parte.

A su vez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el edificio de Izazaga 89 se clausuró cuatro veces, que revirtieron con amparos, y añadió que este último fue el quinto operativo.

"Izazaga es como muy emblemático... aquí en Izazaga sí hubo muchos operativos antes, es más, es el argumento de extinción del dominio, si llevo cinco operativos en los últimos dos, tres años, porque antes no tenía ese tipo de mercancía, ¿por qué dices que no sabías nada?", comentó.

Añadió: "...Vamos a esperar la investigación para saber esa mercancía, cuándo se introdujo, qué pasó, eso todavía no lo sabemos, me meto a la especulación. Ahora, ¿cómo puedes tú identificarlo como ciudadano? No tienen etiquetas, a lo mejor se las van a poner piratas, pero no tienen ni siquiera etiquetas, es muy sencillo y tú te das cuenta por el precio, precios muy bajos y no hay etiqueta, no es mercancía legal, probablemente".