Sube impago en las fintechs de créditos y préstamos

CIUDAD DE MÉXICO.-Las fintechs de créditos y préstamos, sobre todo aquellas que no son reguladas, están registrando altos niveles de morosidad, señaló Coperva.

De acuerdo con la startup de servicios de atención al cliente y cobranza, durante el primer semestre de este año, el sector fintech elevó su nivel de cartera vencida, con un incremento de 70 por ciento en los montos de deuda.

En el mismo periodo del año pasado, la cartera vencida en las fintechs fue de 18 por ciento en promedio, pero con casos graves de empresas con aumentos de hasta 30 por ciento, de acuerdo con Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva.

Indicó que el aumento en los niveles de morosidad en las fintechs se explica por diversos factores como las altas tasas de interés y la inflación, que a pesar de venir a la baja influye en el impago de los préstamos.

Los montos promedio de endeudamiento en las fintechs ascienden a 47 mil 159 pesos, dimensionó.

Yoliztli Gutiérrez, CEO del despacho YG Consultores, contrastó que los mayores niveles de morosidad de morosidad en las fintechs de créditos y préstamos se están dando en aquellas que no son reguladas.

Generalmente, las fintechs no reguladas otorgan tarjetas o créditos rápidos o préstamos exprés sin un debido o robusto análisis crediticio o de riesgo.

Del lado del usuario, los impagos en las fintechs también se explican por aquellos que arrastran malas condiciones financieras como no tener empleo o contar con uno donde la remuneración no es suficiente, ya que no alcanza para pagar las deudas.

Frente a eso, muchas veces las plataformas de créditos rápidos o exprés dan dinero a tasas de interés altísimas, lo que contribuye a que las deudas se vuelvan más difíciles de pagar.

"Desde la pandemia la economía se contrajo, mucha gente se quedó sin empleo y evidentemente ante la necesidad de sus obligaciones necesarias (los usuarios) empezaron a pedir créditos", abundó Gutiérrez.