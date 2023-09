Conahcyt no informa sobre el presupuesto a becas en el extranjero

CIUDAD DE MÉXICO

El pasado lunes, más de un centenar de rechazados por el Conahcyt a becas en el extranjeron, entregaron un pliego petitorio al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la directora de Conahcyt, y a la subdirectora de Becas en el extranjero, Christelle Lazareno, donde exigen transparencia en el proceso y que termine la opacidad, pues modificaron las reglas del proceso de evaluación y asignación, selección y notificación de becas.

Entre otros asuntos, en el pliego petitorio, los estudiantes rechazados señalan que el Conahcyt no definió los criterios de evaluación y ponderación, no hicieron pública la lista de becarios aceptados, dieron resultados de forma privada, no dicen el número de becas a otorgar ni el monto total de presupuesto, y además retrasaron un mes la entrega de resultados, pasaron del 18 de agosto al 14 de septiembre.

A través del comunicado, el Consejo informa que dio por concluido el proceso de evaluación, en el que aseguran que cada una de las solicitudes fue evaluada por una terna de miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), proceso en el que participaron expertas y expertos en el área de cada una de las solicitudes de beca, quienes emitieron una calificación cuyo promedio permitió establecer un orden de prioridades para la asignación de becas.

"Los rubros considerados en cada una de las evaluaciones fueron: a. La relevancia y aporte del proyecto académico al desarrollo humanístico, científico, tecnológico y de innovación del país; b. La trayectoria académica y profesional de la persona aspirante; y c. La atención a problemas nacionales prioritarios del programa de estudios".

Dijeron además que las solicitudes que fueron consideradas para la asignación de una beca "alcanzaron una nota con calificación de 90 o más. Dicha calificación se obtiene del promedio de las evaluaciones realizadas por al menos tres personas expertas, a quienes se asignó la revisión de la solicitud", y agregan que en el caso de las solicitudes no seleccionadas, "éstas no obtuvieron la puntuación mínima y no fueron consideradas para la asignación de becas en el marco de esta convocatoria."

Aunque señalan que, como todos los años, en función de las posibilidades presupuestales fueron seleccionadas aquellas solicitudes que alcanzaron los puntajes más altos de evaluación para la asignación de una beca, no informaron ni el presupuesto general que manejaron, ni el número de becas que otorgaron.

Lo que sí informan es sobre el monto de la beca de doctorado para estudios en el extranjero que asciende a 436 mil 249 pesos anuales, que dicen es "equivalente al doble de una beca nacional de doctorado", cuyo apoyo promedio anual es de 227 mil 64 pesos.

También señalan que los resultados de la convocatoria 2023 fueron notificados mediante correo electrónico y la plataforma MIIC del Conahcyt a las personas aspirantes seleccionadas.

También apuntan que, conforme a la base CUARTA, numeral I "Modificaciones" de la convocatoria, "el Conahcyt se reserva el derecho a realizar modificaciones en las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos según sea el caso, haciendo del conocimiento público a las personas involucradas, a través del portal del Conahcyt".

En el comunicado que ayer hizo público el Conahcyt, no se hace ninguna mención al pliego petitorio que enviaron los estudiantes rechazados.