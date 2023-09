El Coyote revela cifra que Peso Pluma cobra por concierto privado

CIUDAD DE MÉXICO

El intérprete de Lady Gaga, La Bebe, Ella Baila Sola y Lagunas recientemente se presentó en los MTV Video Music Awards, donde se hallaban artistas como Selena Gómez, Shakira, Karol G, Taylor Swift e incluso los integrantes de NSync.

Incluso la revista TIME lo nombró como uno de los 100 líderes del futuro, al destacar que es un artista que está a la vanguardia del cambio sonoro y ha presentado su versión trap urbana de los corridos o baladas de género mexicanos.

Pero un show privado del cantante, quien realizará un concierto en el Foro Sol, recinto que alberga hasta 65 mil almas, no es nada barato y así lo comprobó José Ángel Ledesma, "El Coyote".

El cantante de banda conocido como El Coyote reveló durante una entrevista cuánto cobra Peso Pluma por shows privados.

Spoiler: No es nada barato y así lo descubrió José Ángel Ledesma cuando su hijo cumplió 13 años y éste se enojó porque no contrató a Hassan Emilio Kabande Laija, pero es que complacer a su hijo prácticamente lo podría dejar sin casa.

De acuerdo con lo revelado por El Coyote, Peso Pluma cobra 20 millones de pesos por show privado.

"De hecho mi hijo acaba de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara... No, porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que anda cobrando", dijo el artistas a los periodistas que se acercaron para platicar con él.

El músico dijo que incluso puso a su hijo a reflexionar sobre el costo del show de Peso Pluma: "Le dije yo a mi hijo, ¿qué quieres Peso Pluma o quieres seguir viviendo en la casa donde estamos viviendo. Necesito vender la casa.

Por el costo del show, El Coyote insinuó que si Hassan Emilio Kabande Laija fuera su amigo le hubiera pedido el favor.