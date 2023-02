Mantiene Pemex 80% del mercado gasolinero

De las 13 mil 389 estaciones de servicio vigentes y/u operando en el País, 6 mil 177 tienen una imagen comercial diferente a la de Pemex.

En cuanto al número de imágenes comerciales se tienen 341 registradas, entre las que se encuentran Shell, Gulf, BP, Hidrosina, Atco, LaGas, Costco, entre otras.

Sin embargo, aunque los consumidores vean una bandera diferente a Pemex, la petrolera estatal mantiene las ventas al mayoreo de combustible a distintas marcas.

En tanto, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que Pemex mantiene la importancia y nivel de sus ventas de gasolinas en el mayoreo, por lo que no ha perdido su poder en el mercado de combustibles.

"Casi la mitad del sector ya no es franquicia Pemex, aquí algo interesante es que este número es un poco truculento, no hay que dejarnos llevar por este número porque Pemex en el mayoreo sigue teniendo más del 80 por ciento del mercado, no hay que confundirnos en pensar que Pemex ya perdió la mitad del mercado porque no es cierto, es el principal distribuidor de combustible a nivel país", explicó Montufar.