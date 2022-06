Cierran llave a los recursos

El Banco del Bienestar navega a la deriva. Ante la escalada de morosidad que llegó a tener el año pasado, el Gobierno de López Obrador ha cerrado la llave del crédito de la institución y ha pedido a los beneficiarios de los llamados ´créditos a la palabra´ que paguen. Este lunes, durante su habitual conferencia en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exhortado a los deudores a cumplir con sus abonos. "No dejen de abonar porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio y a los que tenían trabajadores inscritos en el IMSS, hasta 10 trabajadores, que a pesar de la pandemia no los despidieron", declaró. Pese a que estas declaraciones dan cuenta del impago de los beneficiarios del programa, los dichos del Ejecutivo no dan vistos de un cambio de viraje en la dispersión de recursos a través de esta institución, el mandatario prevé que solo este año se distribuirán, mediante este banco, unos 5.000 millones de pesos en becas y pensiones de adultos mayores.