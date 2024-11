Trump causa volatilidad a niveles no vistos desde pandemia

La incertidumbre arancelaria generada por la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Presidencia de Estados Unidos, está llevando la volatilidad cambiaría a niveles no vistos desde la pandemia de Covid-19, tanto en México como en el mundo, señaló BBVA.

"La percepción es que si Trump vuelve a quedar en la Presidencia del socio comercial más importante del País, se desataría una serie de aumentos arancelarios que serían inflacionarios, lo que llevaría a la Reserva Federal a tener tasas más altas en equilibrio", explicó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

En conferencia de prensa, agregó que la propuesta fiscal de Donald Trump terminaría en déficits fiscales más altos y también presiones inflacionarias.

"Estamos viendo niveles de volatilidad cambiaria que no veíamos desde la pandemia, son muy elevados, no solamente en México sino en el mundo. Pensamos que si gana Kamala Harris la presidencia de Estados Unidos el tipo de cambio tendría una apreciación respecto a los niveles que tiene ahora; si gana Trump, habría una depreciación inicial con una posterior corrección.

"Pero si creemos, así lo han señalizado muy claramente los mercados, terminaríamos el año con un tipo de cambio más depreciado en caso de que el ganador sea Trump", expuso.

El representante de BBVA México anticipó que el caso Trump le daría un cierto sesgo a la baja al crecimiento, ya que lo que se ha dicho hasta el momento es que si él gana impondría aranceles de 20 por ciento a todo el mundo incluyendo a países con los que tenga acuerdos comerciales, y de 60 por ciento a China.

"Está por verse si eso se hace; si se hace afectaría mucho primero a la economía de Estados Unidos, pero en lo que se llega a definir cuál va a ser su política arancelaria creo que vamos a ver incertidumbre en la inversión, por lo tanto, creemos en un sesgo a la baja en ese escenario por la incertidumbre que tendría esta política arancelaria para la inversión", resaltó.

En cuanto al efecto de un episodio de alta volatilidad para México, es afortunado que el sector privado, es decir, los corporativos y los bancos, tienen bajos niveles de apalancamiento en dólares.

"No creemos que una depreciación cambiaria se pudiera acentuar, digamos, que pudiese tener efectos en la solvencia de corporativos, ni de bancos. Esa es la parte que yo destacaría, reconociendo que la volatilidad tiene efectos de corto plazo en la inversión por la incertidumbre que puede tener", acotó.

Inversionistas quieren reglas claras las reglas del juego en México

Inversionistas nacionales y extranjeros se conducen con cautela hasta ver cuáles van a ser las reglas del juego en el País, sobre todo en temas estructurales, dijo Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

"Esto que acabo de narrar de cautela de muchos inversionistas es lo que hemos recogido de nuestros clientes, tanto nacionales como extranjeros, dicen 'queremos ver cuáles van a ser las reglas del juego'.

"Ese es el mensaje que estamos recibiendo de muchos consejeros regionales, de muchos inversionistas extranjeros que estamos viendo y aquí hablamos inversionistas de largo plazo, no inversionistas en términos de instrumentos financieros que esos entran y salen permanentemente", indicó.

El CEO de BBVA México ratificó que se necesita ver que "reglas de juego" se vayan definiendo, sobre todo por muchos aspectos que van a seguir siendo parte tanto de la economía local como de la relación comercial.

"Estamos en la región más productiva del mundo que es Norteamérica, estamos insertados en un Tratado de Libre Comercio que ha dado frutos muy interesantes en los últimos 30 años.

"México seguirá siendo parte de esto y vamos a ver qué ocurre con la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2026, pero hay muchas empresas que ya operan en México y tienen muy claro lo que es estar en México", indicó.

Cuando se habla en la inversión extranjera de que hay más reinversión de utilidades que nueva inversión, es porque los que están en México están creciendo. Pero los que no están en México están en esa espera, explicó.

"Me parece que este es un dato bastante concreto de lo que están haciendo los inversionistas, cuando nos preguntan muy puntualmente sobre qué va a pasar con el presupuesto del 2025, qué va a pasar con la reforma judicial, pues también nosotros estamos con algunos datos no claros.

"No tenemos datos todavía del Paquete Económico, no tenemos claro qué va a pasar la siguiente semana respecto a la reforma, entonces me parece que todo mundo está en un momento de entendimiento y de pausa", sostuvo.