Cuida a tus mascotas de la rabia

Un simple piquete puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de tu mascota y más cuando se trata de la vacuna contra la rabia.

Vladimir Arriaga, responsable estatal de rabia en el reservorio, reconoció que el virus de la rabia está circulando en el Estado, pero en animales de grandes especies o de interés económico, es decir, en bovinos y caballos que, pese a existir el biológico, no han sido inmunizados.

"No hemos tenido casos de rabia en perros desde 2011 y en gatos desde 2016", destacó.

El especialista explicó que los bovinos y caballos adquieren el virus al ser mordidos por un murciélago infectado. Sólo adquirirán la enfermedad si los animales no están vacunados.

"La principal estrategia para prevenir la rabia en perros, gatos y en estos animales de grandes especies o de interés económico es vacunándolos".

Recordó que el último caso de rabia en humanos en Jalisco fue en 2022, cuando un hombre fue mordido por un murciélago, en Chapala, cuando lo levantó del piso.

Pero, casos de rabia en humanos contagiados por perros o gatos, Jalisco no ha presentado casos desde 1995.

Arriaga mencionó que para mantener en ceros la rabia en mascotas, es necesario vacunarlas cada año, de esta manera no desarrollarán la enfermedad.

"En el 2019 México se certifica ante la Organización Mundial de la Salud como el único país libre de rabia trasmitida por perro, necesitamos conservar esta certificación por el bien de las personas vacunado perros y gatos cada año, a partir del mes de nacido".

El galeno explicó que la rabia no tiene un tratamiento y, por ende, cura, por lo que es indispensable la vacunación.

"Si un individuo que ya presentó algún síntoma de rabia (...) ya no hay nada qué hacer, lamentablemente la rabia es 100 por ciento mortal, pero algo muy importante es que la rabia es 100 por ciento prevenible", precisó.

En humanos, dijo, también hay vacuna, pero esta se pone cuando hubo un contacto de riesgo, y bajo prescripción médica antes de que empiece con la sintomatología.

"El Estado de Jalisco cuenta con los esquemas antirrábicos necesarios para aplicarlo a las personas que son expuestas al virus".

Recordó que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) oferta, de manera gratuita, la vacuna antirrábica para perros y gatos a través de brigadas o en algunas veterinarias particulares.

Arriaga agregó que no se puede satanizar a los murciélagos o a los animales silvestres y lo que se debe hacer es respetarlos, no molestarlos y no interactuar con ellos. Así lo dijo...

"Tenemos un objetivo primordial para el 2030 de no tener defunciones en personas causadas por rabia transmitida por perros y la única forma es vacunar a los perros y gatos contra la rabia".

Vladimir Arriaga, responsable estatal de rabia en el reservorio.