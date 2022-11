Netflix trabaja en un título AAA para PC

Netflix está desarrollando un título AAA para PC

Si bien aún se desconocen muchos detalles, el nuevo empleado idealmente tendrá experiencia con juegos de disparos en primera y tercera persona, juegos de "live service" en constante evolución como Destiny 2 y creación rápida de prototipos en Unreal Engine.

El candidato también debe sentirse cómodo con el modo multijugador tanto cooperativo como competitivo, y crearía un mundo de juego "digno" de un programa de Netflix.

Anuncios y compras internas, descartadas del juego

El servicio de transmisión enfatiza que el director del juego no se verá frenado por las "restricciones de diseño" de la monetización. Al igual que con los juegos existentes de Netflix, las compras dentro de la aplicación, los anuncios y otras sorpresas no deberían existir en este proyecto. Una lista de un ingeniero principal también alude a un "RPG de acción en tercera persona".

Las expectativas ya son altas. El vicepresidente de juegos de Netflix, Mike Verdu , reveló el mes pasado que el exdirector de Overwatch , Chacko Sonny, lidera el estudio de Los Ángeles después de dejar Blizzard en 2021, y el nuevo director puede ser igualmente notable, ya que se espera que tenga "al menos" 10 años de experiencia en diseño.

Netflix también se instaló en Helsinki y compró varios desarrolladores, incluido el creador de Oxenfree , Night School Studio.

Hay un fuerte incentivo para fomentar el desarrollo de juegos en Netflix. Menos del uno por ciento de los suscriptores de la empresa están aprovechando los juegos móviles que vienen con la membresía.

Los juegos de gran éxito para otras plataformas no solo podrían llegar a nuevas audiencias, sino también ayudar a Netflix a construir su reputación en la industria.

Netflix y los videojuegos

El deseo de Netflix de expandirse a los juegos no es nuevo, pero los esfuerzos de la compañía hasta ahora se han centrado en gran medida en el espacio móvil.

Los juegos se agregaron a la aplicación móvil de Netflix en noviembre pasado y, desde entonces, la compañía ha lanzado títulos notables como Lucky Luna, Into the Breach y Desta: The Memories Between, con docenas más en desarrollo.