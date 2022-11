Ponga su despertador: habrá eclipse de Luna

Luego del ocurrido el pasado 15 de mayo, éste es el segundo del año y el último hasta el 2025.

Pablo Lonnie Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, explica que es completamente seguro para observar y no representa riesgo para nadie. Se puede ver a simple vista, con binoculares o telescopio.

Este eclipse será visible en casi en todo el continente de América, excepto el extremo sur, así como en Asia, Australia y en la parte norte y este de Europa. Durará 5 horas y 54 minutos, pero la fase total únicamente 1 hora y 25 minutos.

Si no te lo quieres perder programa tu despertador. Aquí el divulgador científico Pacheco responde algunas de las principales dudas sobre este fenómeno.

¿En qué horario será visible en Monterrey?

"En hora del centro, válido para Monterrey, Guadalajara y CDMX, la totalidad del eclipse inicia a las 4:16 horas para concluir a las 5:41 horas. Sin embargo, la penumbralidad iniciará desde las 2:02 horas.

"A las 5:41 am terminará la fase total y veremos que un borde de la Luna empieza a recibir los rayos directos del Sol", dice el astrónomo.

"A las 6:49 am la Luna habrá abandonado la umbra. Ya no se verá mordida, pero aún no habrá recuperado su brillo completo. En Monterrey veremos que la Luna se oculta a las 7:00 am".

¿Cómo se recomienda observar el eclipse?

"Así como podemos ver a la Luna a simple vista, sin problema alguno, también podremos apreciar el eclipse sin dificultad alguna. Observen cómo la Luna se apaga tanto que se alcanzarán a ver más estrellas de las que se pueden ver en cualquier noche de Luna llena".

El astrónomo señala que los binoculares de 8x40, 10x50 o 9x65 son los más recomendados, y cualquier telescopio con un ocular de baja potencia y campo amplio es adecuado.

¿El eclipse se llama Luna de Sangre?

"No. El fenómeno se conoce sólo como eclipse total de Luna", aclara.

"Cualquier adjetivo como Luna de Sangre, Luna de Cobre o Luna Roja, hace meramente alusión a su aspecto rojizo. Luna de Sangre es un sobrenombre que le han puesto en redes y algunos charlatanes lo han usado para exagerar la expectativa del evento".

¿Cómo suceden los eclipses?

"En su movimiento alrededor de la Tierra, cada mes, la Luna se alinea un par de veces con el Sol y nuestro planeta. Cuando la Luna cruza entre el Sol y la Tierra, tenemos Luna Nueva, y cuando la Tierra queda en medio de la Luna y el Sol, es Luna Llena", explica.

"Cuando la sombra de la Luna nueva se proyecta hacia la Tierra, acontece un eclipse de Sol.

Y cuando la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna Llena, acontece un eclipse de Luna".