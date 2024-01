Esta es la nueva estafa de Facebook para robarte

¿Te ha llegado un mensaje extraño en Facebook? A menudo en redes sociales nos aparecen mensajes con información que no solicitamos, ya que en el mundo de la web los ciberdelincuentes operan cuentas falsas y buscan engañar a los usuarios para su beneficio. Es por ello que en esta ocasión te contamos sobre una nueva estafa que se distribuye a través de la plataforma de Meta.

Por medio de un sencillo mensaje los ciberdelincuentes buscan estafar a las personas en Facebook. Lo han enviado ya a una gran cantidad de usuarios y esperan a que unos cuantos muerdan el anzuelo, así que checa la siguiente información para que no caigas en la trampa.

Esta es la nueva forma en que operan los estafadores en Facebook

Diversos usuarios en redes sociales han denunciado un tipo de mensaje en Facebook en el que se asegura que la plataforma eliminará su cuenta y que para poder evitar dicha acción se debe ingresar a un link que aparece en el mensaje. Desafortunadamente muchas personas han caído dando acceso a los delincuentes a su información personal.

Es importante que sepas que si Facebook procediera a eliminar tu cuenta te llegaría una notificación oficial en la misma aplicación, no por parte de un extraño desde una cuenta u otro perfil.

Evita caer en una estafa de Facebook

En el apartado de Seguridad de Facebook, se detalla que las estafas en esta aplicación pueden presentarse por medio de Phishing, estrategia donde los ciberdelincuentes roban la identidad o se hacen pasar por otros usuarios, logrando que la persona entregue su información personal de manera voluntaria.

A continuación, te dejamos algunos consejos que puedes seguir para evitar caer en una estafa como la que te mencionamos antes:

Evita acceder a cualquier link sospechoso que te hagan llegar por mensaje a tu cuenta de Facebook ya que estos, por lo general, solo buscan infundir temor para que reacciones, pero facilitarán el acceso a tu cuenta y datos personales.

Si te llega un mensaje extraño de un perfil desconocido, reporta la cuenta y bloquéala para que no tenga acceso a tu información. Además, elimina el mensaje.

Si recibes un mensaje de una cuenta que no conoces, busca a detalle más información sobre el perfil, sospecha si tiene poco tiempo de haber sido creado, no tiene fotografías o quiere hacerse pasar por alguna cuenta institucional.

Guarda la calma, en caso de que te amenacen con, por ejemplo, eliminar tu cuenta de Facebook, considera que solo la aplicación te puede dar esa alerta y no será por mensaje.

Finalmente, el portal de ayuda de Facebook detalla que solo ellos pueden inhabilitar cuentas o eliminar el contenido (por ejemplo, fotos, comentarios y publicaciones) una vez que determine que se infringió alguna de sus normas comunitarias, por ejemplo, si usas palabras altisonantes o subes contenido inapropiado. Si no hayas hecho alguna de estas acciones Facebook no puede inhabilitar tu cuenta y no tienes nada de qué preocuparte.