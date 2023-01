De otro planeta

Su iniciativa arrancó en 2020, hace dos años, cuando motivado por su profesor participó y ganó un concurso de oratoria sobre la importancia de la bondad. Con el premio que recibió, compró 500 juguetes que donó a un hospital de su localidad.

"Las personas que me han inspirado son mis padres, ellos me han inculcado los valores que divulgo, y desde que inició la pandemia me han motivado no sólo a mí, sino también a mi hermano menor", relata.

Con la mirada puesta en el cambio social, está convencido del poder que tienen las personas al elegir ser amables; así, ha hecho todavía más: distribuyó 100 mil despensas en su Estado y recolectó 500 mil libros que repartió en hogares de todo Estados Unidos.

Conócelo

- Edad: 11 años

- Nació en: Texas, Estados Unidos

- Instagram: @orion_monaco_jean

- Autor de: "A Kids Book About Leadership"

- Mayor reconocimiento: TIME lo definió el "Niño del Año", en el 2021

- Lo que más le importa: la confianza, la generosidad y el trabajo en equipo

- En su tiempo libre: aprende batería y piano. Destina tiempo a videojuegos

Sus pasatiempos

Aunque por el momento ha decidido enfocarse en seguir ayudando a otros, como cualquier niño de su edad, Orion imagina cómo será su futuro, quizá como chef, escritor o actor.

"He pensado en muchas profesiones a las que me gustaría dedicarme, pero también me he dado cuenta que tengo muchos años para poder averiguarlo y saber qué es lo que realmente quiero hacer", confiesa sonriente.

Aliado estratégico

Orion Jean visitó México como parte del evento KidZania 5.0, donde se presentó el nuevo modelo de sostenibilidad de este espacio recreativo. El objetivo de la iniciativa es innovar para mejorar el mundo a favor de los niños.