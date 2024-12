Se opone Zuckerberg a plan de OpenAI para ser lucrativa

Por: Agencia Reforma

Diciembre 17, 2024 - 12:19 p.m.

El presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quiere frenar el impulso de OpenAI liderado por Sam Altman para deshacerse de su estatus de organización sin fines de lucro, una medida que coloca al titán tecnológico del mismo lado que su rival de toda la vida, Elon Musk, reveló The New York Post.

La empresa matriz de Facebook e Instagram advirtió que permitir el cambio planeado del fabricante de ChatGPT a una estructura con fines de lucro tendría "implicaciones sísmicas para Silicon Valley", según una carta enviada al fiscal general de California, Rob Bonta.

"No se debe permitir que OpenAI infrinja la ley al tomar y reapropiarse de activos que construyó como una organización benéfica y usarlos para ganancias privadas potencialmente enormes", escribió Meta en la carta, fechada el jueves pasado y reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

A principios de este mes, Musk y el ex miembro de la junta directiva de OpenAI, Shivon Zilis, pidieron a un juez federal en San Francisco que impidiera que la empresa pionera en inteligencia artificial se convirtiera en una empresa con fines de lucro.

Sus abogados compararon OpenAI con un "Frankenstein, formado a partir de cualquier forma corporativa que sirva a los intereses pecuniarios de Microsoft y Altman en un momento dado".

La presentación de la orden judicial fue una escalada en la demanda de Musk contra OpenAI, que cofundó en 2015 pero que luego rechazó después de chocar con Altman. Desde entonces, Musk lanzó su propia startup de inteligencia artificial, xAI.

Meta se puso del lado de Musk en su carta a Bonta a pesar de que Zuckerberg y Musk intercambiaron críticas en público y en privado durante años, y casi se enfrentaron en una pelea en jaula el año pasado.

La oficina de Bonta y OpenAI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Post sobre la carta de Meta.

OpenAI, que ha estado dirigida por una junta sin fines de lucro desde 2015, planea reestructurarse como una corporación de beneficio público con fines de lucro. La rama sin fines de lucro de la empresa seguiría existiendo pero ya no tendría el control.

La firma de Altman respondió a la solicitud de orden judicial la semana pasada, publicando una gran cantidad de correos electrónicos y mensajes de texto mientras argumentaba que Musk inicialmente apoyó el estatus de empresa con fines de lucro para OpenAI, pero lo abandonó después de perder un intento de asegurar el control total y una participación mayoritaria.

La semana pasada, Altman afirmó que "no está tan preocupado" por la influencia de Musk sobre la administración del Presidente electo Trump.

"Sería profundamente antiestadounidense utilizar el poder político, en la medida en que lo tiene Elon, para perjudicar a sus competidores y beneficiar a sus propios negocios", dijo Altman en una conferencia del New York Times. "Y no creo que la gente tolere eso. No creo que Elon lo hiciera".