"Nos falta mucho por avanzar en materia de Protección Civil"

Por ello, la morenista sostuvo que "no se utilice la tragedia ocasionada por fenómenos naturales, impredecibles e incontrolables, para golpear políticamente a una administración que responsablemente ha establecido como su única prioridad el bienestar de las personas damnificadas", enfatizó.

Sin que el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, le llamara la atención porque su tiempo de cinco minutos establecidos para dar el posicionamiento de su grupo parlamentario, Villalobos Pérez continuó:

"Aquellos prófugos de la justicia, como Mauricio Toledo, procesados e, incluso, quienes hoy son premiados con altos cargos por los partidos de oposición, como Jorge Romero, del PAN, también vivirán en la memoria de la Ciudad, lo harán como los vivales, ladrones e inescrupulosos personajes que constituyen en sí mismos la excepción que confirma la regla de la grandeza de las y los capitalinos", entre los que citó al fallecido Leonel Luna Estrada.

En sesión solemne virtual para recordar los sismos de 1985 y 2017, a la que asistieron 62 legisladores locales, que se retrasó más de lo programado, debido a que la vicecoordinadora del PT, Lourdes Paz Sierra, tardó cerca de cinco minutos en enlazarse para dar el posicionamiento de su grupo parlamentario, dado que viajaba en la comodidad de su auto, cuando el Reglamento y Ley Orgánica del Congreso local, establece un lugar fijo, casa u oficina.

Luego de pasar lista y hacer los honores a la Bandera y entonar el Himno Nacional, el morenista Díaz Polanco pidió un minuto de silencio por las víctimas de esos dos sismos, para a las 9:32 horas, de acuerdo con el orden del día, ceder la palabra a la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniel Álvarez Camacho:

"La falta de memoria, de sensibilidad y el desconocimiento de la protección civil, hacen que la autoridad política centralice la toma de decisiones; también la estrategia de respuesta a los efectos de fenómenos de origen tanto natural como humano. Estamos obligados a exigir a nuestras autoridades mejores acciones y planes que minimicen los riesgos ante futuros eventos de este tipo", criticó la legisladora del PAN.

Destacó que con un aniversario más de esas dos más grandes desgracias que ha sufrido la Ciudad de México, "vemos con preocupación que el Gobierno capitalino, al igual que el Gobierno Federal, ha abandonado su responsabilidad para prevenir y solucionar los efectos fortuitos que provocan fenómenos como los sismos. De manera sistemática han ido reduciendo los recursos para la prevención de desastres naturales", acusó.

Explicó que mientras en el año 2018, dispusieron 8 mil 772 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México, en el primer año de Claudia Sheinbaum lo recortó a más de la mitad, dejándolo en 4 mil millones de pesos y para el presente año sólo consideró 2 mil 250 millones de pesos.

"La lógica podría indicar que han bajado los recursos por la eficiente atención a los damnificados, pero no es así. De los 370 edificios dañados en el sismo del 2017, únicamente 164 (menos de la mitad) han sido terminados. Lo anterior, de acuerdo con los datos de la Comisión para la Reconstrucción. Es decir, a cuatro años de distancia, no sólo no han sido concluidos los trabajos, si no que más de la mitad de las familias viven aún en el desamparo. Por cierto, eso no lo escuché en el Informe", denunció.

A su vez, su compañero de partido, Héctor Barrera Marmolejo, en su oportunidad comentó que la desaparición del Fonden, "esta administración federal es candil de la calle , obscuridad de su casa, pues el presidente dice que los apoyos los dará a los afectados directamente, para evitar corrupción, pero se hace sin planeación, cuando con el Fonden se aplicaba de inmediato en las emergencias".

Sostuvo que si bien el Ejecutivo federal argumenta que existe corrupción, "pues que investigue y castigue, pero no puede poner en riesgo la seguridad de las familias. Los riesgos siempre son latentes. Debe actuar de inmediato contra los desastres naturales", dijo.

Recordó que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con un presupuesto de 183 millones en 2019, aunque para este año tuvo un presupuesto de sólo 127 millones; es decir, sufrió 56 millones de recorte para la salvaguarda de la vida y fomentar acciones de resiliencia para los capitalinos, pero los discursos y la demagogia no caben cuando se habla de vidas", exigió.

Carlos Joaquín Fernández Tinoco, diputado del PRI, sostuvo que su partido está convencido que no deben escatimar recursos cuando se trata de salvar vidas, por lo que es importante actualizar constantemente la Ley de Protección Civil.

"Existen temas que podemos discrepar, pero en temas como el que nos ocupa, debe unirnos, sin distingo de partidos e ideologías. Hay familias quienes no les han cumplido y siguen en espera de recuperar sus hogares. Eso no debemos olvidar y obligar a las autoridades a cumplir con su tarea", afirmó.

Por su parte, la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, destacó que urge fortalecer a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para que cuente con los elementos suficientes y poner a disposición de la ciudadanía cuerpos de rescate especializados que brinden respuesta inmediata.

"Tiene que capacitar a su personal en labores de prevención y rescate, con los más altos estándares de calidad a nivel internacional. También, fomentar la elaboración de estudios y diagnósticos confiables para generar verdaderas políticas de prevención ante desastres naturales", comentó.

Coincidió con los panistas en lamentar la reducción del presupuesto a dicha Secretaría, "lo que nos muestra que no hay mucho interés en el tema", lamentó.

En tanto, Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, advirtió que será vigilante y no permitirá construcciones fuera de la ley o al amparo de la corrupción, porque las consecuencias son trágicas poniendo en riesgo la vida de los capitalinos.

"Mujeres Demócratas nos unimos a las familias que en los sismos, tanto de 1985 como de 2017, perdieron algún familiar o vieron afectado su patrimonio.

Refrendamos nuestro compromiso para avanzar en los trabajos de reconstrucción en beneficio de las y los capitalinos. Sabemos que los acontecimientos de la naturaleza son impredecibles, por ello hoy la prevención y la protección civil son de gran relevancia, un esfuerzo conjunto de sociedad y Gobierno", resaltó.

Martín Padilla Sánchez, vicecoordinador de la Asociación Verde Juntos por la Ciudad, señaló que debe mantenerse el espíritu de solidaridad y trabajar juntos, ciudadanía y gobierno, para avanzar de manera coordinada en la solución de los asuntos públicos.

"Soy un convencido de que la participación ciudadana será fortalecida y concebida como un espacio de diálogo entre gobierno y ciudadanía, en la medida en que permita y facilite la intervención y el compromiso de ambas partes en los procesos legislativos y en la toma de decisiones gubernamentales. Pues estarán de acuerdo conmigo en que sin participación, no hay transformación", afirmó.

Sin desahogar el orden de trabajo, cuando faltaba entonar el Himno Nacional y los honores a la Bandera, Díaz Polanco concluyó la ceremonia a las 10:31, ante el desconcierto de algunos diputados locales.