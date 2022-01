No todo fue rosa

Poitier se mantenía con estándares por encima de sus colegas blancos . Se negaba a interpretar cobardes y tomaba personajes , especialmente en "Guess Who´s Coming to Dinner", de una bondad casi divina. Desarrolló una personalidad sólida y resuelta, ocasionalmente humorosa, cristalizada en su más famoso diálogo "¡Me dicen el señor Tibbs!" de "In the Heat of the Night".

"A todos aquellos que no ven nada de valor cuando me miran y entonces niegan mi valor, a ellos les digo ´no estoy hablando sobre ser tan bueno como tú. Aquí me declaro mejor que tú´", escribió en su libro de memorias, "The Measure of a Man" publicado en el 2000.

Incluso en su mejor momento fue criticado por estar fuera de sintonía. Lo llamaron Tío Tom y "un lustrador de zapatos de un millón de dólares".

En 1967, el diario The New York Times publicó un ensayo del dramaturgo negro Clifford Mason, "Why Does White America Love Sidney Poitier So?" (Entonces ¿por qué Estados Unidos ama a Sidney Poitier?) en el que Mason desestimaba las películas de Poitier como "una desviación esquizofrénica de los hechos históricos" y al actor como un peón para "el sentido del hombre blanco sobre lo que está mal en el mundo".

La fama tampoco evitó que Poitier enfrentara racismo y condescendencia. Tuvo trabajos para encontrar una casa en Los Angeles y fue seguido por el Ku Klux Klan cuando visitó Mississippi en 1964, no mucho tiempo después de que tres trabajadores por los Derechos Civiles fueran asesinados ahí.

En entrevistas los periodistas solían pasar por alto su obra y le preguntaban en cambio sobre raza y asuntos actuales.

"Soy un artista, estadounidense, contemporáneo", dijo molesto durante una conferencia de prensa de 1967. "Soy muchas cosas así que deseo que ustedes me den el merecido respeto".

Poitier no se involucró políticamente como su amigo y contemporáneo Harry Belafonte, lo que llevó a ocasionales conflictos entre ellos. Pero participó en la marcha de 1963 en Washington y otros eventos por los Derechos Civiles y como actor se defendió y puso en riesgo su carrera.

Se negó a firmar promesas de lealtad durante la década de 1950 cuando Hollywood estaba en contra de supuestos comunistas, y rechazó papeles que le parecían ofensivos.

"Casi todas las oportunidades de trabajo reflejaban la percepción estereotípica de los negros que había infectado toda la consciencia del país", recordó. "Yo no tenía la capacidad de hacer esas cosas. No estaba en mí. Había elegido usar mi trabajo como un reflejo de mis valores".

Las películas de Poitier solían ser sobre triunfos personales en vez de temas políticos más amplios, pero el clásico papel de Poitier, de "In the Heat of the Night" o "Guess Who´s Coming to Dinner" era el de un hombre negro de tal decencia y compostura – Poitier se volvió sinónimo de la palabra "dignificado"- que se granjea a los blancos que se oponen a él.

Su carrera en el cine se redujo a finales de la década de 1960 cuando los movimientos políticos, negros y blancos, se volvieron más radicales y las películas más explícitas. Actuó con menos frecuencia y dio menos entrevistas, pero al mismo tiempo comenzó a dirigir y entre sus créditos destacan la farsa con Richard Pryor-Gene Wilder "Stir Crazy" ("Locos de remate"), "Buck and the Preacher" ("Buck y el farsante" coprotagonizada por Poitier y Belafonte, y las comedias de Bill Cosby "Uptown Saturday Night" and "Let´s Do It Again" ("Dos tramposos con suerte").

| Poitier en el 14o Festival Internacional de Cine en Berlín Occidental en 1964.

Hollywood lo despide

"A lo largo de 80 años, Sidney y yo reímos, lloramos e hicimos tantas travesuras como pudimos. Era realmente mi hermano y mi socio al tratar de hacer este mundo un poco mejor. Definitivamente hizo mi mundo mucho mejor" — Actor Harry Belafonte, en un comunicado.

"Fue un privilegio llamar a Sidney Poitier mi amigo. Era un hombre gentil y abrió puertas para todos nosotros que habían estado cerradas por años. Que Dios lo bendiga y a su familia" — Denzel Washington, en un comunicado.

"Es mi honor haberlo amado como mentor. Amigo. Hermano. Confidente. Maestro de sabiduría. El más alto reconocimiento y elogio para su tan magnífica, gentil y elocuente vida. Lo apreciaba enormemente. Lo adoraba. Tenía un alma enorme que será estimada por siempre" — Oprah Winfrey, en Instagram.

"A través de sus papeles pioneros y singular talento, Sidney Poitier encarnó la dignidad y la raza, revelando el poder de las películas para unirnos más. También abrió puertas para una generación de actores" — Expresidente Barack Obama, en Twitter.

"La elegancia y la clase que este hombre mostró a lo largo de toda su vida, el ejemplo que fue para mí, no sólo como un hombre negro sino como un ser humano, nunca será olvidado... todo lo que puedo decir es gracias por tu vida, gracias por tu ejemplo y gracias por tu increíble regalo. Pero por encima de todo, gracias por estar dispuesto a compartirte para hacernos a todos mejores" — Actor y director Tyler Perry, en Facebook.

"Sidney era mi inspiración, la luz que me guiaba, mi amigo" — Actor Morgan Freeman, en Twitter.

Sus películas

"From Whence Cometh Help" (Documental), 1949.

"No Way Out" ("El odio es ciego"), 1950.

"Cry the Beloved Country" ("Tierra prometida"), 1952.

"Red Ball Express" ("Hermanos ante el peligro"), 1952.

"Go Man Go!" ("El grito de la victoria"), 1954.

"The Blackboard Jungle" ("Semilla de maldad"), 1955.

"Goodbye My Lady" ("Adiós Lady"), 1956.

"Edge of the City" ("Donde la ciudad termina"), 1957.

"Something of Value" ("Sangre sobre la tierra"), 1957.

"Band of Angles" ("Mi pecado fue nacer"), 1957.

"The Mark of the Hawk" ("La marca del halcón"), 1958.

"The Defiant Ones" ("Fuga en cadenas"), 1958.

"Porgy and Bess" ("Porgy and Bess"), 1959.

"All the Young Men" ("Los invictos"), 1960.

"Virgin Island" ("Isla virgen"), 1960.

"A Raisin in the Sun" ("El sol brilla para todos"), 1961.

"Paris Blues" ("París vive de noche"), 1961.

"Pressure Point" ("La escuela del odio"), 1962.

"Lilies of the Field" ("Los lirios del valle"), 1963.

"The Long Ships" ("Los invasores vikingos"), 1964.

"The Greatest Story Ever Told" ("La más grande historia jamás contada"), 1965.

"The Bedford Incident" ("Al borde del abismo"), 1965.

"A Patch of Blue" ("Cuando sólo el corazón ve"), 1965.

"The Slender Thread" ("Con la vida en un hilo"), 1965.

"Duel at Diabolo" ("Duelo en el cañón del diablo"), 1966.

"In the Heat of the Night" ("Al calor de la noche"), 1967.

"To Sir With Love" ("Al maestro, con cariño"), 1967.

"Guess Who´s Coming to Dinner" ("¿Sabes quién viene a cenar?"), 1967.

"For Love of Ivy" ("Por amor a Ivy"), actor y guionista, 1968.

"The Lost Man" ("El hombre perdido"), 1969.

"They Call Me Mister Tibbs!" ("Ahora me llaman Sr. Tibbs"), 1970.

"Brother John" ("Como el viento"), 1971.

"The Organization" ("El Inspector Tibbs contra la Organización"), 1971.

"Buck and the Preacher" ("Buck y el farsante"), actor y director, 1972.

"A Warm December" ("Un cálido diciembre"), actor y director, 1973.

"Uptown Saturday Night", actor y director, 1974.

"Let´s Do It Again" ("Dos tramposos con suerte"), actor y director, 1975.

"The Wilby Conspiracy" ("La conspiración"), 1975.

"A Piece of the Action" ("De profesión estafadores"), actor y director, 1977.

"Stir Crazy" ("Locos de remate"), sólo director, 1980.

"Hanky Panky" ("Hanky Panky, fuga para dos"), sólo director, 1982.

"Fast Forward" ("Ritmo caliente", sólo director, 1985.

"Shoot to Kill" ("Persecución mortal"), 1988.

"Little Nikita" ("Espías sin identidad"), 1988.

"Ghost Dad" ("El fantasma de papá"), sólo director, 1990.

"Separate But Equal", 1991.

"Sneakers" ("Héroes por azar"), 1992.

"Children of the Dust", 1995.

"To Sir, With Love II" ("Rebelión en las aulas 2"), 1996.

"Mandela and de Klerk" ("Mandela y de Klerk"), 1997.

"The Jackal" ("El Chacal"), 1997.

"David and Lisa", 1998.

"Free of Eden" ("Escapar del edén"), 1999.

"The Simple Life of Noah Dearborn" ("La apacible vida de Noah Dearborn"), 1999.

"The Last Brickmaker in America" ("El constructor de sueños"), 2001.

Fuentes: "The Film Encyclopedia" de Ephraim Katz e Internet Movie Database.