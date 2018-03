¡No se sabe rajar!

Reynosa sigue de fiesta por su 269 Aniversario y fue La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, quien se une a esta celebración ofreciendo anoche un magno concierto en el Parque Adolfo López Mateos el cual arrancó en punto de las 21:00 horas.

Al ritmo del sinaloense, No Me Se Rajar y La Culebra fue que dio inicio esta fiesta a ritmo de la Madre de Todas las Bandas, quien sin duda llegó a engalanar las fiestas de la ciudad.

En este espectáculo también se escucharon temas como: Inevitable, Si no es contigo, La Miel de su Saliva, Mi Vicio más Grande, Todo Tuyo y Me Da Igual, entre otros temas que han catapultado a El Recodo a nivel nacional e internacional.

Pero la noche no fue corta, un sinnúmero de canciones emblemáticas se dejaron escuchar, entre ellas: Te Presumo, Y Llegaste Tú, La Mejor de Todas, Me Gusta Todo de Ti, Camarón Pelao, El Muchacho Alegre y Que te Ruegue quien te quiera, entre muchas más que hicieron inolvidable esta celebración a ritmo de banda de la Fiesta de Reynosa.

EN ENTREVISTA

Antes de subir al escenario los integrantes de la Banda El Recodo se dieron un tiempo para hablar con los medios de comunicación y así fue que Poncho Lizárraga arrancó la charla: “Estamos felices de estar en esta celebración tan importante para las fiestas de Reynosa, muchas gracias por invitarnos a ser parte de esta celebración, contentos de estar aquí celebrando sus fiestas y 80 años de carrera de Banda El Recodo; estamos encantados de estar de fiesta igual que ustedes”.

Recientemente participaron en el Ocean Fest 2018 ofreciendo un concierto en altamar y al respecto Geovanni, vocalista de la agrupación, dijo: “Fue una experiencia totalmente distinta para nosotros y para los seguidores, además un precedente, lo disfrutamos muchísimo, fue una experiencia inolvidable y esperamos repetir este concierto el próximo año”.

En cuanto a su próximo material, indicó José Cruz Lizárraga: “Ya estamos alistando cosas nuevas, en las redes estamos informado detalles de los que será nuestro próximo material discográfico, les pedimos que estén pendientes”.

Tras participar en 2017 en el soundtrack de la cinta Me Gusta pero Me Asusta, se les cuestionó sobre la posibilidad de un documental o película y la respuesta fue que por ahora su prioridad es la música pero que sí existe el interés de parte de algún cineasta de llevar sus 80 años de historia a la pantalla grande, ellos están abiertos a todas las propuestas, sólo tendrían que leer el guión, pues afirmaron que es una larga trayectoria que no ha sido fácil y que tampoco ha sido publicada y afirmaron que sí estarían encantados de compartir su historia en la pantalla chica o grande.

EL QUE NADA DEBE, NADA TEME

Recodo dejó claro que le entran al toro y no se rajan, pues muchos cantantes han evitado venir a Reynosa pero ellos sí dan el “sí”, al respecto el líder de la banda Poncho indicó: “Estamos contentos con estar aquí, antes de venir y ya estando aquí hemos platicado con otros amigos, y Reynosa no es la única ciudad en México donde se dicen tantas cosas, notas amarillistas, pero nuestro lema es que “El que nada debe, nada teme”, por eso estamos aquí para hacer música y dejar solamente alegría a nuestra gente”.

MEDIOS TRAS LAS REJAS

Es la primera ocasión que al menos muchos de los medios presentes estuvimos en una rueda de prensa con vallas de seguridad, pareciendo que estábamos enjaulados, al cuestionar al líder de la banda, por qué de la situación, de inmediato dijo:

“Desde que llegue es lo que les mencione a los de seguridad, a nosotros siempre nos gusta estar cerca de todos y ahora los tienen enjaulados, pero acérquense”.

Poncho explicó que ellos aman su carrera pero que es bastante sacrificada de hecho ayer al concluir el concierto se fueron directo a Estados Unidos para volar hoy a primer hora a Atlanta, pues La Mejor de las Bandas es una de las consentidas de la Unión Americana, y ha dejado claro que tiene una gran responsabilidad como mexicanos de demostrar lo que ofrece nuestro país, para que no se diga que somos sólo delincuentes y violadores como lo manifestó en su momento Donald Trump.

Y para finalizar Poncho dijo que existe la posibilidad que como en otros mundiales el Recodo esté presente en Rusia pero es algo que aún está por concretarse.





”El que halla compañeros que no quieran venir a Reynosa, es algo respetable, cada quien es libre de tomar sus decisiones , pero la música es para compartir y es por eso que estamos aquí en esta bella ciudad y venimos a dejar nuestra música y debemos dejar de pensar en cosas negativas”. Poncho Lizárraga / líder de Banda El Recodo.