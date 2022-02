No restringirá México vuelos rusos

"Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea @aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México. Les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblo", tuiteó Torruco aquel día.

Asimismo, las palabras de López Obrador sobre no cerrarse a ningún país se dan luego que ayer la Unión Europea anunció que cerrará el espacio aéreo del bloque a Rusia.

"Cerraremos el espacio aéreo de la UE para aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia o controlados por Rusia. No podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE. Incluidos los jets privados de los oligarcas", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que las restricciones tomadas le recuerdan a cuando inició la pandemia y consideró que esto va en contra del humanismo.

"Esto me recuerda cuando comenzaba la pandemia, que un crucero andaba con enfermos, con personas contagiadas y no los dejaban que desembarcaran y di la orden de que desembarcaran en Cozumel, ¿dónde está nuestro humanismo?", cuestionó.

Por otra parte, el Presidente informó que ya aterrizó en Rumania el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a mexicanos que viven en Ucrania y han tenido que salir de sus hogares a raíz de la invasión rusa.

"Tengo el informe que ya llegó el avión, hace como una hora llegó, nada más es esperar la salida, el tener cuidado para traerlos, mejor dicho, para que salgan a la frontera, que salgan de Ucrania. Sí hay condiciones, ya se tiene el transporte, pero la instrucción es que si hay confrontación, mejor esperar, no exponer.

"El avión va a estar ahí, ya se tiene permiso para estar un tiempo considerable y nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones, estamos obligados con nuestros conciudadanos de traerlos sanos, salvos", explicó.

López Obrador recordó que México siempre se ha caracterizado por ser un país que cuida a sus refugiados en periodos de guerra.

"Y lo mismo, de todas las nacionalidades, México es un territorio, es un país que protege, que cuida a refugiados, a perseguidos, a gente que busca salvarse frente a la guerra y las confrontaciones", agregó.

Efectos de invasión rusa son mínimos en México.- AMLO

El Presidente aseguró que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tendrá efectos mínimos en la economía mexicana.

"Entonces que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está padeciendo, es muy lamentable, eso sí, las invasiones y las guerras. No podemos ser ajenos, no podemos darle la espalda a eso, pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos", aseguró.