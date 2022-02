No pasará 40% de ´chocolates´

Por lo menos un 30 a 40 por ciento no van a pasar los filtros, de un total de 4 millones de autos ´´chocolates´´.

"Hay mucho rumor de que se va abrir Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, pero hasta la fecha no hay nada, solamente han sido rumores, han sacado algunas hojas donde salen las aduanas que se van abrir, pero hasta donde tenemos la información todo esta detenido, no hay por el momento", dijo.

Explicó que en esas dos aduanas de Tamaulipas, se pueden hacer los trámites por parte de los ciudadanos de los diferentes municipios del Estado.

"Los agentes aduanales que están autorizados para operar en esa aduana, pueden operarlo, nacionales o locales, si yo tuviera oficina también allá autorizada podría estar haciendo operaciones", recalcó.

Señaló que el que se hayan autorizado algunas aduanas, es para ver que tanto auge va a tener la legalización y de ese auge que porcentaje realmente van a pasar los filtros.

"No olvidemos que la operación requiere ver si pasa, que no haya sido inundando, que no sea para partes, que no sea para demolición, hay muchos factores que nos podrían prohibir la importación de esos vehículos y luego la segunda el factor contaminante y ver que pase esa segunda prueba, de no pasar una de las dos, el carro no se podría legalizar", recalcó.

Se busca cobrar 6 mil pesos, pero ante los filtros se preve que siga el problema de los autos chocolate, ya que no todos se podrán legalizar.

La ciudad de Reynosa por el momento no tiene módulo para legalizar autos "chocolates".