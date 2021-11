´No me importa que me odie todo México´: Karla Panini

Sin embargo, parece que eso a la regiomontana no le quita el sueño.

¡MÉXICO ME ODIA!

"A mí no me importa que vayan y digan que me odien... Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual", comentó.

Pero, la comediante dijo que a quien sí está afectando toda esa situación es a sus hijos, por eso ha decidido alzar la voz.

"Olvídense del chisme que hay entre Américo, Luna y yo, esto es sobre los niños".

Finalizó compartiendo que ya no se quedará callada y que luchará contra la familia de Luna, pues los considera unos vividores, algo que ya había dicho hace algunos días.