Peso Pluma provoca debate

El exponente del corrido tumbado genera más debate y controversia; incluso, algunos maestros han pedido a las autoridades educativas prohibir sus temas.

Hace unas semanas, la secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nayarit, Guillermina García, llamó a las autoridades educativas para prohibir los corridos "tumbados" en los planteles educativos y pidió a los docentes abstenerse de poner narcocorridos y corridos tumbados en las escuelas de educación básica.

Lo anterior, tras viralizarse videos durante los festejos del Día del Niño y se veía a estudiantes de educación primaria cantar a todo pulmón "Ella baila sola", éxito del cantante.

Es por ello que EL MAÑANA DE REYNOSA se dio a la tarea de pedir la opinión a profesionistas en al área médica y de la educación respecto al polémico tema.

OPINIÓN MÉDICA

Este medio obtuvo la acertada opinión de la psicóloga infantil Alejandra Zertuche Rodríguez, quien nos detalló los problemas que puede acarrear el escuchar este tipo de mensajes implícitos en la música, sobre todo en niños y jóvenes.

¿Cómo afecta que un niño o adolescentes esté expuesto a escuchar repetitivamente temas bélicos como los de Peso Pluma?: "La música ocupa un lugar muy importante en la vida adolescente debido a las múltiples funciones que desempeña, como por ejemplo: modificar el estado de ánimo, conformar aspectos relacionados con la identidad personal, establecer y fortalecer relaciones interpersonales; es un método de identificación que determina la forma de moverse, hablar y vestirse en una masa social".

¿Qué puede ocasionar en los oyentes... malformación de la realidad?: "En muchos casos, el adolescente, en ese nuevo rol de sociabilización, busca encajar mediante los gustos musicales en ese estereotipo recreado".

Además, agregó: "Si me preguntas por ese género musical, para mí no es correcto que lo estén escuchando, ya que estamos mandando mensajes a su inconsciente de cómo "debería" ser una mujer o qué debería hacer un hombre de una manera errónea y que buscaran imitar".

SE PRONUNCIAN PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

Todas las personas en edad escolar, principalmente en educación inicial y básica, son como esponjas, absorben y retienen toda información. Ahora bien por otro lado existe la mercadotecnia y sin importar cual sea el contenido; lo que les importa es vender aún cuando los mensajes no son positivos".

El contenido de este género suele estar inspirado en personas y eventos reales, y ha provocado que recientemente se prohíba su emisión por radio en algunos estados; incluso, ha habido manifestaciones en algunas partes de México por parte de padres de familia que piden se eviten en los eventos escolares.

La licenciada Adriana García Castañón, trabajadora social de la Secundaria # 9 "Gabriel Saldívar y Silva" de Reynosa, nos compartió su opinión al respecto a los corridos bélicos y expresó lo siguiente: "Todas las personas en edad escolar, principalmente en educación inicial y básica, son como esponjas, absorben y retienen toda información.

Ahora bien, por otro lado existe la mercadotecnia, y sin importar cuál sea el contenido, lo que les importa es vender aún cuando los mensajes no son positivos".

No me parece que sea un género musical adecuado para escucharse en los planteles escolares, ya que el mensaje que transmite enaltece la violencia y el crimen organizado. En el contexto escolar se pretende crear un ambiente favorable, en donde los alumnos desarrollen sus capacidades y este tipo de música no contribuye a construir un ambiente armónico para el aprendizaje". Kenya Hernández Mota licenciada en Educación Preescolar del Jardín de Niños Enriqueta Pereira

Y en cuanto a la mala influencia de los mensajes implícitos en la música y su impacto, explicó: "Si reunimos ambos ámbitos, a los alumnos y los corridos bélicos el resultado será menores malinformados pero, sobre todo, malinfluenciados".

La licenciada en Educación Preescolar, Kenya Hernández Mota, quien labora en jardín de niños "Enriqueta Pereira", de Reynosa, habló respecto a la polémica de que estos corridos se escuchen en la instituciones educativas, y aseveró: "No me parece que sea un género musical adecuado para escucharse en los planteles escolares, ya que el mensaje que transmite enaltece la violencia y el crimen organizado. En el contexto escolar se pretende crear un ambiente favorable, en donde los alumnos desarrollen sus capacidades, y este tipo de música no contribuye a construir un ambiente armónico para el aprendizaje".

Y respecto a la influencia de esta música en los pequeños, indicó: "Sí influye en las conductas y el ambiente en el que se desenvuelven los niños, al grado que algunos aspiran a ser o llegan a idealizar a los personajes que expone esta corriente musical, por lo que el esquema de valores morales no se edifica correctamente; la niñez es una etapa en donde el ser humano debe encontrar experiencias enriquecedoras en un entorno seguro para su desarrollo y el estar en contacto constante con este tipo de cultura que enaltece la apología del delito y nos traerá, como consecuencia, que las generaciones crezcan normalizando estos hechos nocivos para la sociedad".