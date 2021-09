No hay que pelear con nadie: Ricardo Monreal

Cd. de México , México.- Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exigiera a la Casa Blanca levantar el bloqueo económico a Cuba , el senador morenista Ricardo Monreal consideró que a México no le conviene alejarse de Estados Unidos .

"Nosotros creemos que no nos debemos de alejar de Estados Unidos y menos en estos momentos, de dificultad económica y de la presencia de una emergencia sanitaria inédita. Creo que la buena vecindad se debe de mantener y los principios de la política exterior se deben de mantener", recomendó.

Monreal explicó que a él no le extrañaba que López Obrador hubiese arropado en México al Presidente Miguel Díaz-Canel.

"Puesto que lo hacía antes, cuando era precandidato, candidato y dirigente político. Lo que pasa en la realidad es que asume una actitud de congruencia", consideró.

"Pero estoy de acuerdo en que no debemos generar condiciones de encuentro o desencuentro con Estados Unidos. Creo que nuestra relación principal, por nuestra sociedad comercial, por los millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, por la historia, es que debemos de mantener una relación armoniosa con Estados Unidos; no de subordinación, pero sí de un equilibrio institucional y de una armonía política que no altere nuestra relación".

El legislador opinó que López Obrador hizo lo correcto al haber convocado a Jefes de Estado para participar en la CELAC.

"Aunque no hay que pelear con nadie", aclaró.