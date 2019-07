No hay debate para reelección presidencial: Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO.- No existe en el Congreso de la Unión debate sobre la ampliación de mandato del presidente de la República, aseguró Martí Batres, presidente de la Mesa directiva del Senado.

Entrevistado al termino del 85 aniversario de la fundación del Sindicato Minero, Batres afirmó que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le eligió por seis años y nadie ha planteado alargar su período de gobierno; añadió que hay "principios irreductibles" de la democracia que no se deben de tocar como es la no reelección.

"El Presidente de la República ha sido claro al decir que no se va a reelegir, los legisladores hemos sido claros en señalar que es un principio que es irreductible parte de la democracia mexicana, no hay no entremos en un debate falso. No existe este debate (alargar el mandato del presidente) en el Congreso de la Unión, se eligió al presidente de la República por seis años y punto, él está haciendo un gran trabajo y será un sexenio memorable como lo fue el de Cárdenas", aseveró.

El senador morenista indicó que este órgano se mantendrá "atento" del debate en Baja California donde el congreso local aprobó la ampliación de mandato del gobernador electo por Morena, Jaime Bonilla.

El presidente mexicano firmó ante la prensa un documento en el que se compromete a dejar el cargo en 2024 luego de que la oposición criticó una reforma constitucional que acusa de reeleccionista.

Batres resaltó que esta determinación fue tomada por el Congreso local de esa entidad y es quien debe explicar a la población sus razones.

"No es de que se avale o no se avale, no es una decisión nuestra, del Congreso de la Unión, es una decisión que tomó el congreso de Baja California y es el congreso local el que debe explicar las razones por la cual tomaron esa decisión", apuntó.

Añadió que "quienes están en contra de esa decisión deben acudir ante los órganos jurisdiccionales que son los que deben determinar si fue legal o no".

Indicó que no corresponde al Congreso de la Unión reprobar o no está determinación, sin embargo dijo que estarán atentos a este debate.

"No corresponde al ámbito federal, pero vamos a estar muy atentos a ese debate para eventualmente manifestar puntos de vista al respecto", subrayó.