No habrá modificaciones tampoco en restaurantes

Ningún restaurante afiliado a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Reynosa cerrará sus espacios de comedor, aún con las recientes recomendaciones de autoridades estatales, donde se indica que es necesario retroceder a la nueva normalidad.

Por lo que su servicio continuará de la forma acostumbrada, recibiendo clientes al 25 por ciento de su capacidad, con opción para comer dentro del inmueble, hacer pedidos para llevar o a domicilio.

El presidente local, Bladimir Cortez, declaró: "En lo que respecta a los restaurantes no habrá cambios, nosotros adaptamos desde el pasado 1 de junio las instalaciones para la reapertura parcial tal y como lo indicaron, hasta ahorita no tenemos instrucciones de cierre, hemos visto lo que circula en redes, pero eso no es oficial, por lo tanto seguiremos al 25 por ciento de nuestro servicio en comedor".

De acuerdo a las recomendaciones del gobierno estatal, todos los cambios que se aplicaron con la nueva normalidad quedarían sin efecto, por lo menos hasta el próximo 11 de julio, como parte de una estrategia para reducir la curva de contagios del Covid.19.

Esto implicaría limitar el servicio de los restaurantes a solo pedidos para llevar o a domicilio con un horario máximo de apertura a las 21:00 horas, sin opción a brindar alimentos dentro.

Pero Cortez aseguró que la decisión de no cerrar ni hacer modificaciones a sus rutinas, está respaldada por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris). "Contamos con una carta compromiso firmada por esta dependencia, aparte un certificado de apertura, adquirimos herramientas como termómetros, tapetes, gel, cubrebocas, todo para garantizar seguridad a los clientes, es decir, hemos hecho lo que nos corresponde, nos toca seguir cumpliendo y a ellos respetar lo que habían dicho".

Se estima que en esta frontera existan alrededor de 160 restaurantes afiliados a la Canirac, concentrados en diversas zonas, como bulevares, avenidas y puntos turísticos.