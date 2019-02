No existieron malos manejos en estancias infantiles: Luis Enrique Miranda

CIUDAD DE MÉXICO.

Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, rechazó malos manejos en el programa de Estancias Infantiles en su administración, como lo dio a conocer el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que con él no hubo subejercicios, ni despilfarros, ni derroches.



"Estancias infantiles, duplicamos prácticamente estancias infantiles; sobre adultos mayores hicimos denuncias muy claras por el padrón, para que el padrón estuviese correcto, obviamente es perfectible, pero no. La verdad es que puedo decirles que con su servidor no hubo subejercicios, no hubo despilfarro ni derroches", dijo quien también fuera subsecretario de Gobierno de la Secretaría de gobernación en la pasada administración.



Ayer miércoles, EL UNIVERSAL informó que la Secretaría del Bienestar dio a conocer que se redujo el presupuesto para el programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, debido a que detectaron que la asignación de muchas de ellas fue resultado de maniobras discrecionales de funcionarios públicos.



De acuerdo con un documento, que la secretaria María Luisa Albores y la subsecretaria, Ariadna Montiel entregaron a diputados, se detalla que se asignaron estancias a familiares y personas cercanas a funcionarios públicos.



Además, se formaron "redes" de estancias en las que una misma persona, directa o mediante personas allegadas, operaban varias estancias. También se encontraron cobros indebidos por parte de funcionarios para recibir y aprobar listas, para cambiar domicilios y/o responsables, así como sobornos en las supervisiones.



Sobre el tema, Luis Enrique Miranda aseguró que es fundamental que el gobierno Federal restituya los recursos recortados a las Estancias Infantiles para que puedan subsistir y seguir adelante.



En entrevista en la Cámara de Diputados, Luis Enrique Miranda consideró que se desvirtúan los programas sociales si se hace entrega de los recursos de manera directa a los padres de familia, porque una cosa es el programa como tal y otra son las estancias infantiles.



"No (es lo deseable), porque una cosa es la ayuda en materia para la madre, que puede ser utilizado para muchos ámbitos distintos, como la educación, como la salud, como muchos otros temas, y otros, son temas para el equipamiento, para la alimentación de los niños en estancias infantiles, que son cosas totalmente distintas", dijo Luis Enrique Miranda.



No quiso juzgar a la administración de López Obrador por el manejo de este programa, que funcionó durante mucho tiempo, y creo que seguirá funcionando, "y no me parece correcto venir a criticar y descalificar un programa que seguramente va a seguir".



"Así es que quede muy claro, nosotros lo único que hicimos es no generar subejercicios; al contrario, se adelantó y se priorizó sobre un tema fundamental que era el desarrollo de los recursos que eran pocos, en relación con otros, y ustedes pueden comparar los recursos que yo recibí en Desarrollo Social, con los recursos que se habían recibido en años anteriores, y eran muy pocos. Sin embargo, los optimizamos e hicimos mucho más proyectos que están registrados y avalados, y supervisados, para que quede muy claro", explicó.