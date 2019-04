´No es oficial el pago a Guardia Nacional´

A nosotros nos dio mucho gusto apoyar y aprobar la Guardia Nacional, seguimos creyendo que es un paso adelante, la comunicación que se dio que nos iba a costar a los estados oficialmente no hay nada . Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana trascendió que dentro de la propuesta de ley reglamentaria para la Guardia Nacional se contemplaba que tanto loscomo los municipios deberán de financiar una parte proporcional para el sostenimiento de esta nueva corporación, en este sentido el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Glafiro Salinas Mendiola, indicó que por el momento no se tiene comunicación oficial que afirme esto.

"A mí me gusta mucho platicar de las comunicaciones oficiales no de lo que se dice porque represento a mi Congreso, entonces es muy delicado que yo me atreva a contestar algo que oficialmente no ha llegado nada, por ejemplo, que la Guardia Nacional le costará a cada estado", fue en medios nacionales donde trascendió que dicho costo se considera en el artículo 96 título Sexto de la Ley de la Guardia Nacional.

"No hay nada de eso, llegó a penas al Senado y a nosotros no nos ha llegado ninguna comunicación, sería muy aventurado empezar a dar opiniones de algo que oficialmente no ha llegado", recalcó el diputado Salinas Mendiola, "a nosotros nos dio mucho gusto apoyar y aprobar la Guardia Nacional, seguimos creyendo que es un paso adelante, la comunicación que se dio que nos iba a costar a los estados oficialmente no hay nada".

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes en rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional que no se permitirá que los estados y los municipios eroguen recursos propios para el sostenimiento de la Guardia Nacional, esto debido a las condiciones económicas de algunos de los municipios del país, "esto no va a ser así, es decir ni en la Constitución ni en las leyes".

"No van a pagar nada, estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos municipales, ese es el propósito, la Guardia Nacional va a ser financiada por el Gobierno Federal, no le va a costar ni al Estado ni a los municipios", reiteró el mandatario federal.