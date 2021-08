Niega ser acosador

"¡Hazme el favor! yo que en mi vida me he relacionado de esa manera con las personas. Voy a proceder porque es mi nombre", dijo el también actor, quien el 21 de agosto presentará por streaming su obra Un Acto de Dios.

"Saben todos que soy gay, etcétera, pero no con quién salgo. No ando subiendo fotos a redes sociales porque normalmente las personas con las que he salido no pertenecen a la vida pública. Mi vida amorosa la mantengo en bajo perfil.

DE UNA SOLA PIEZA

"Gracias a Dios que soy una persona de una pieza. Afortunadamente aparecieron tanto Robbie como Deniss a decir que es mentira", señaló.

Su carácter frontal, comentó, le permitió inmediatamente dar la cara y desmentir a los presentadores del programa de espectáculos.

Y aunque afirmó que el público no creyó en el chisme, de todas maneras procederá legalmente contra sus detractores.

"Se creen con el derecho de inventar cualquier cosa. Voy a ver qué tipo de herramienta jurídica utilizar para limpiar esa ofensa. Es muy grave que te inventen que eres acosador. ¡Es espantoso! Por suerte estos chicos (Dennis y Robbie) son gente del medio e inmediatamente subieron esos videos (negando el supuesto acoso)".

Dijo que los conductores de Chisme No Like no se disculparon, él tampoco espera que lo hagan porque de igual forma procederá contra ellos.

Lamentó que muchos programas como este que se transmiten por internet se valen de noticias falsas para ganar seguidores.

Como periodista de espectáculos, aseguró que nunca ha levantado falsos contra ningún famoso y que sus problemas con algunos han sido por sus puntos de vista.