Niega Monroe que vaya a dejar México por inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO- "Betty es una super profesional, se pudo haber retrasado el estreno pero aquí seguimos", declaró Luigi Mercuris, productor de la puesta en escena "Matrimonios vemos, de atrás ni sabemos", con la cual Betty Monroe reaparecerá en escena después de haber sufrido un secuestro express y haber tenido una intervención quirúrgica, todo en 15 días.

La actriz Betty Monroe estuvo presente este lunes en la conferencia de la obra y aseguró que no haría declaraciones sobre su encuentro con la delincuencia.

"No puedo hablar nada de eso y si me preguntan voy a ser grosera, entonces por respeto no me pregunten nada del tema. No puedo hacerlo porque no creo que sea conveniente, hay una línea de investigación en la cual me pidieron la mayor prudencia y discreción".

La actriz aseguró encontrarse bien física y emocionalmente, al igual que su familia, y negó que vaya a dejar México a causa de la inseguridad; y sobre su hospitalización la semana pasada dijo:

"Me operaron y me quitaron unos miomas, pero aquí estoy, operada y todo lista para trabajar".

Acompañada por Aleida Núñez, Gabriela Carrillo, Luis Felipe Tovar, Mauricio Barcelata y Rafael Mercadante, Betty Monroe subirá el 24 de octubre al escenario del Teatro Enrique Lizalde, para presentar una comedia de enredos y temas de pareja.

Betty expresó estar contenta de estar en este proyecto, no sólo por los actores y actrices que componen el elenco, sino porque tiene la oportunidad de hacer reír a la gente y así ayudarlos a olvidar malos momentos, como el que ella pasó.

"Ha sido un buen lugar para poder sacar todas las cosas que a veces uno encierra". (Me he sobrepuesto) trabajando y con el amor de la gente, de mis amigos y estando aquí".