Niega castings sexualizados

Ciudad de México .- Megan Fox, actriz que saltó a la fama de la mano del director Michael Bay como protagonista de la taquillera saga Transformers, ha salido a explicar un malentendido de años, en el que lo acusó de "sexualizar" en exceso su interpretación.

"Si bien agradezco enormemente el apoyo, creo que necesito aclarar algunos detalles, ya que se han desvanecido en la narración de los hechos y proyectan en una sombra siniestra que, en mi opinión, no hacen verdadera justicia.

NUNCA SE SINTIÓ ATACADA

"Cuando se trata de mis experiencias directas con Michael Bay o Steven Spielberg (productor de la saga), nunca me he sentido atacada o agredida de alguna manera que considere sexual", escribió Fox en un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

La aclaración viene después de que unas declaraciones suyas en una entrevista que concedió hace más de diez años se hayan viralizado y vuelto contra Bay.

En 2009 Fox explicó en el programa de Jimmy Kimmel que, cuando tenía 15 años, participó como extra en Dos Policías Rebeldes II, cinta dirigida por Michael Bay y que supuso su primer trabajo a las órdenes del cineasta.

EXCESIVA ESCENA

En la secuela de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, la por entonces muy joven actriz aparecía dándose un baño bajo una cascada vistiendo un bikini con rayas y estrellas, un gorro de cowboy rojo y tacones de 15 centímetros. Dada su corta edad en ese momento, Fox criticó la excesiva sexualización de su personaje.

También reveló que en su audición para Transformers, Fox tuvo que limpiar el coche del director vestida con poca ropa, como una forma de expresar su sexualidad cuando, supuestamente, todavía era menor de edad.

Tras la ola de acusaciones contra Bay, al que han tachado de sexista, machista y misógino, Fox ha querido esclarecer la situación.

Fox además, se trató de una prueba totalmente profesional en la que estaban presentes más personas del equipo.

"No era menor de edad en ese momento y no me hicieron lavar o arreglar el coche de alguna manera que fuera ajena a como ponía el guion", explicó Fox.

"Fue en la sede del estudio Platinum Dunes, había varios miembros del equipo y varios empleados presentes y en ningún momento me desnudé ni nada similar", insiste.

NADA INDEBIDO

En su carta abierta, Fox aclara que cuando hizo el casting para Transformers, tenía 19 0 20 años y que, cuando el cineasta Michael Bay le pidió que interpretase para la prueba, no estaba desnuda ni nada similar.