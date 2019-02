Niega Barbosa "dedazo" en su posible candidatura en Puebla

PUEBLA, Pue.- Miguel Barbosa Huerta rechazó que ser considerado por la dirigencia nacional de Morena como el candidato natural para la gubernatura de Puebla sea un indicio de "dedazo" y aseguró estar dispuesto a someterse a cualquier encuesta para definir al abanderado que habrá de competir en las elecciones extraordinarias del 2 de junio.

El ex candidato a la gubernatura en la elección del 2018 consideró que son legítimas las aspiraciones de otros militantes de Morena (los senadores Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra y el ex precandidato Abraham Quirós), pero pidió ser cuidadosos para transitar en este periodo de competencia interna para mostrar unidad y desechar lo que llamó prácticas nocivas.

El ex senador dijo que ahora que las principales encuestas lo ubican a la cabeza de las preferencias electorales, decidió que es momento de buscar nuevamente ser el candidato que habrá de enfrentar los comicios extraordinarios tras la muerte, en diciembre pasado, de la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

En ese sentido, dijo sentirse muy reconocido por las palabras de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de considerarlo como el candidato natural por ir arriba en las encuestas, no sólo la de EL UNIVERSAL, sino en otras.

"Yo estoy interesado en participar y lo voy a hacer bajo cualquier procedimiento que estableciera el mecanismo que fija el partido en su convocatoria y yo participaré ahí y me siento muy distinguido por palabras de presidenta nacional de verme como candidato natural", expresó.

A pregunta expresa, negó que estas expresiones signifiquen que será designado por el llamado "dedazo", pues recordó que su líder dejó en claro que si no había un acuerdo de unidad se expediría la convocatoria con un procedimiento de encuesta.

"Perfectamente lo aclara, ella habla que los números de las encuestas (...) que me sitúan con números muy favorables, muy por arriba de todos que en Morena han dicho querer, entonces si es necesario llevar a cabo otras encuestas se harían y de esa manera hay que entenderlo, no de que habrá una designación arbitraria o fuera de estatutos, no, no no", aclaró.

En cuanto a sus contrincantes internos, insistió que están en su legítimo derecho de aspirar, pero llamó a ser cuidadosos para transitar en unidad partidaria este periodo de competencia interna.

"Estoy seguro que vamos a salir muy fortalecidos de este proceso, pero hay que cuidar mucho los términos y las estrategias que utilizamos para competir de manera interna, hay que deslindarnos de quienes utilizan prácticas nocivas y hay que tener muy clara nuestra posición para que no se malinterprete", indicó.

Asimismo, negó estar obsesionado con la candidatura, incluso recordó que tras la muerte de la gobernadora y su esposo decidió guardar silencio y actuar con cuidado y suma prudencia, incluso cuando se comenzó a mencionar su nombre.

"Entonces no estoy obsesionado. Es muy clara mi lucha, mi posición, he mantenido una rigidez y actividad que nadie puede poner en duda y creo que parte de los escenarios de Morena es la lucha de muchos poblanos entre ellos yo", sentenció.

Se negó a hablar de los posibles errores que haya cometido en la campaña pasada, pero señaló que "siempre hay que desarrollar más estrategia, yo no quiero decir algo que me vea alguien con soberbia o vanagloriándome".