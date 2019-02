Ni los guionistas saben el título de la película

Madrid, España.

Los fans están ansiosos por saber cómo se llamará la próxima película de Star Wars, pero no son los únicos, ya que el título también es un misterio para el equipo del filme. Pablo Hidalgo, miembro de Lucasfilm Story Group, admitió recientemente en Twitter que, a pesar de estar en el proceso de producción, desconoce el nombre de la nueva entrega.

"Si hay un título, no lo conozco", aseguró Hidalgo en Twitter después de que un usuario le preguntase si sabía ya el nombre del Episodio IX.

Aunque han circulado algunos títulos provisionales de la cinta, por el momento es un misterio cómo se llamará finalmente el filme de J.J. Abrams.

La pregunta en torno al título del Episodio IX comenzó en las últimas semanas, porque fue aproximadamente en este momento hace dos años que se reveló el título de Star Wars Episodio VIII, lo que llevó a los fans a preguntarse si se haría pronto la revelación.

Numerosos rumores han circulado en torno al título: Son of Darkness o Balance of the Force son solo algunas de las ideas que han aparecido en las últimas semanas. Pero los estudios mantienen una estricta política para evitar filtraciones, por lo que nada ha sido comentado por su parte hasta ahora.