Ni Guardiola cambia un equipo en siete fechas: Tomás Boy

Ciudad de México.- Tomás Boy dice que tiene contrato por dos años con el Guadalajara, el cual tiene toda la firme intención de cumplir, porque estar en el "Rebaño" es un sueño y su trabajo, dará resultados a la brevedad, así lo ve, ya que todo cambio requiere tiempo.

No pide tiempo, solamente el beneficio de la duda a que lleguen los resultados, porque corrigiendo algunos detalles, se vendrán buenos momentos en el redil y ya los espera con ansiedad.

"En siete fechas nadie, nadie ni Guardiola ni el que quieras puede cambiar un equipo de futbol. En 10 minutos no se cambia un partido de futbol, entonces hay que tener un poquito de tranquilidad y paciencia, yo tengo calma para tomar mis decisiones y entiendo, que en la necesidad de los resultados está la prisa, no sé si a otros entrenadores los molestaron tanto en cinco fechas, seis fechas, no lo sé, tampoco me interesa porque eso es lo que estoy viviendo.

El pastor rojiblanco, aseguró que para ellos aunque están por debajo de los resultados esperados, futbolísticamente van bien, porque excepto Santos, nadie más los ha superado futbolísticamente en lo que va del campeonato.

"Es la fecha ocho para nosotros. No es el 50 por ciento del torneo, estamos en la tercera parte del torneo. Definir el rumbo, quiere decir que vamos para arriba, que seguimos mejorando y podemos ser un aspirante, creo firmemente que estaremos en la Liguilla, que el equipo va a estar muy bien. Cuando esté completo va a estar mejor, vamos a producir mucho más cosas y eso creo, esto pueden estar de acuerdo o no, pero yo tengo el trabajo día con día".

Los refuerzos que llegaron al redil han cumplido de alguna manera, porque se presentaron ciertos problemas en su llegada y todos mantienen una actitud positiva.

"Pulido ha tenido un rendimiento fenomenal, pienso que ha trabajado bien. Hay que recordar que llegaron tarde Alanís, no tuvo pretemporada. Briseño también, Peralta viene de una lesión grave, le ha costado mucho regresar, no ha tenido pretemporada y estos jugadores han hecho el trabajo, los he tenido que utilizar por la necesidad, es lo normal. Van dando poco a poco, confío en ellos".