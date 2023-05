¿Por qué se pelearon La Volpe y Hugo?

EL SHOW DEL ´ABUELO´ CRUZ

En la temporada 1995-1996, el Atlante contrató a Francisco Javier "Abuelo" Cruz, con casi 30 años de edad, pero muy mermado físicamente, lo que evitó que brillara con sus gambetas de antaño.

"Al Abuelo Cruz me lo trajeron en una pierna, nos volvía locos, aparte, era cómico. Me decía él: ´Profe, estoy muy bien´, pero corría todo rengo, y le decía: ´Abuelo, cómo vas a jugar así´, y él decía que sí, pero lo recuperé y tuve una gran amistad con él. Era un gran personaje, siempre colaboró mucho con el grupo, siempre anda alegre".

DUELEN MANOS AL PORTERO

´Campos era un espectáculo en el Atlante, una maravilla de persona. Él venía de entrenar bien con Pumas. Era muy especial, y realmente jugaba mejor de delantero que de portero. Rubén Omar Romano ya era auxiliar de La Volpe y se encargaba de pelotear a Campos, porque no teníamos entrenador de porteros. Rubén decía: ´Me dice que le duelen las manos´. Campos no quería ni entrenar para que lo pusiéramos de "9", el cabrón lo hacía a propósito, diciendo que Rubén tiraba muy fuerte. Pero el grupo lo quería mucho, había mucha camaradería".

LA VOLPE, EL OBSESIONADO

´Estábamos con Atlas en la Libertadores y fuimos a jugar a Medellín contra el Atlético Nacional. El partido era a las 8:30 de la noche, y a las 11 de la mañana Ricardo me dice: ´Vamos a hacer 20 minutos de un parado del equipo´, y de 20 le iba agregando otros 40 y así. Llegó un momento en que le dije: ´Ricardo, es la 1 de la tarde y jugamos a las 8:30´. Los periodistas colombianos creían que esa alineación era falsa. Les ganamos con ese 11, y uno de los reporteros me dijo: ´Nunca había visto esto, pensé que era un engaño´".

LA BRONCA DE HUGO Y LA VOLPE

Siempre hubo un pique de Hugo Sánchez con Ricardo La Volpe, e intervine porque estaba hablando mal de él con un grupo de muchachos; le dije: ´Eso no se hace´, y el malestar de Hugo venía porque jugaba poco en los amistosos de pretemporada. Hubo una discusión entre ellos en una gira en Austria que terminó en una agarrada de camisetas. Debo reconocer que entrenaba de forma espectacular, le decía: ´Hugo, tienes 40 años y pareces un chavo de 20´. Después charlamos sobre eso y me reclamó, pero le dije que yo trabajaba con Ricardo".

MANO A MANO CON ´PELUSA´

´Me fui a entrenar con Argentinos Juniors en 1979, y estaba de DT el ´Zurdo´ López. Llego al vestidor para cambiarme donde estaba Maradona, saludo a todos y me pregunta uno de ellos qué posición jugaba; le contesté que volante por izquierda, y dicen: ´¡Uy, Diego! Te vienen a sacar el puesto´, y le dije: ´Diego, ni te puedo lustrar los zapatos´. Jugué contra él 5 minutos, ya había visto sus fintas e intenté hacerle pensar que me enganchaba, pero hizo izquierda y derecha y me quedé dando vueltas como un papalote. Me pasó volando".