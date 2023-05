Reforzarán seguridad en Clásico Regio 131

MONTERREY, NL

Además, como medida de precaución, las inmediaciones del Estadio Monterrey serán cerradas en su vialidad desde las 12:00 horas, donde a partir de esa hora habrá un filtro de seguridad en el estacionamiento, a donde solamente podrán pasar personas con boleto, ya sea físico o digital.

Alberto Molina, director de operaciones del Club de Futbol Monterrey, informó también que no tienen informes sobre caravanas o manifestaciones por parte de la hinchada de Tigres, además, fue contundente al decir que no habrá barra visitante en el "Gigante de Acero".

"Los grupos de animación visitantes no están permitidos tal y como lo ha manifestado la Liga a lo largo de la temporada, todo el estadio está numerado y no hay forma de que se agrupen. En comunicación con el equipo de Tigres, no se tiene detectado algo por parte del grupo de animación", comentó.

BUSCAN CORREGIR PROBLEMAS

Aunado a esto, Molina también mencionó los conatos de problemas que hubo en la temporada y cómo harán para evitarlos en el Clásico Regio.