¡Ni de aquí, ni de allá!

El actor , famoso por su personaje homosexual Cuauhtémoc en la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia, señaló que aún no ha tenido pareja, por lo que no sabe si se enamorará de alguien de su mismo sexo o de una mujer.

Biológicamente es hombre, pero a sus 17 años Joaquín Bondoni dijo que no se identifica con su cuerpo y que no tiene género , se describió como un ser "universal intergaláctico".

LANZA "BLACK"

Noticia Relacionada El papa renueva plegarias por Siria tras 10 años de guerra

"Es muy complejo describirme a mí mismo, nunca terminaría porque yo no me conozco en total y jamás me conoceré totalmente y nadie lo hará", expresó el también cantante, cuyo último sencillo se llama "Black".

"Como yo me puedo identificar y describirme creo que soy ´universal e intergaláctico´.

Durante la conversación comentó que para todo el mundo él tiene 17 años de edad, pero en el fondo es un alma vieja que viene de otras vidas.

"Yo no me identifico con mi cuerpo, porque mi cuerpo es prestado. Yo un cuerpo no lo veo por lo físico. Sólo es un coche biológico para moverte a través de tu espíritu en la tierra", aseguró.

LE ENTRISTECE LA DIVISIÓN

A Bondoni le entristece que haya división de géneros como hombre, mujer, homosexual, transexual, pansexual, entre otros.

"No se identifiquen con el género ni con el cuerpo físico, sino con el alma, con el espíritu. Yo veo una división infinita que en la que ya no existe el amor, no existe el equilibrio".Organizó ayer convivencia en Monterrey Bajo estrictas medidas de seguridad, sana distancia, donde el uso de cubrebocas fue obligatorio, ahí estuvo repartiendo autógrafos, regalando su calendario y tomándose fotos a un costo de 800 pesos, donde los fans pudieron tener acceso con el actor y cantante, en una convivencia se prolongó hasta las 19:00 horas.