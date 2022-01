Nervios de risa

Su papá Sergio Mayer no es la excepción, además estar muy contento porque su hijo se encuentra en esta nueva versión de la famosa telenovela , para él fue extraño ver a su hijo hacer escenas de sexo en la serie.

"Estoy muy contento, muy satisfecho con su trabajo en ´Rebelde´. Lo que sí pasa es que me pone nervioso de risa las escenas sexuales que tiene. Ese tipo de escenas no son fáciles para ningún actor y verlo a él, imagínate, me pone muy nervioso", explicó el exdiputado federal.

El actor ya ha expresado su admiración y respeto por el proyecto de su hijo, tal es el caso de su publicación en Instagram donde presume a su nieta Mila Mayer y la nota de una revista de moda sobre "Rebelde", que acompañó con el mensaje "Así o más orgullosa, su mejor regalo de reyes".

En cuanto al tema de que su hijo odiaba "Rebelde", Mayer comentó que ya todo está olvidado y que su primogénito ya pidió disculpas por lo sucedido.

Mayer Mori aseguró, a través de sus redes sociales a mediados del año pasado, que si él interpreta música de RBD es por contrato porque nunca ha sido fan, unos días después se disculpó a través de un posteo en redes sociales.

Otras reacciones no tan favorables son las que hay sobre que el papel de Mayer Mori no es el adecuado porque el público no cree que él conozca la pobreza.

Sergio interpreta a Esteban, un chico de clase media que es becado en la escuela Elite Way School.

El actor considera su personaje como bueno, fuera de la norma de lo que es esa escuela porque la gente de ahí tiene dinero. Este papel ha molestado a varios usuarios en Twitter.

"Empecé a ver el remake de RBD y no mamen que pusieron al Sergio Mayer Mori como el ´becado´. A ese wey se le ve a leguas que nunca se ha tenido que lavar la carita con jabón Zote como uno", se lee en una publicación en Twitter.