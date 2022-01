´My body, my Instagram´: Maite Perroni

"My body, my Instagram and my life ... 2022", escribió en el carrusel de fotos publicadas en su perfil de la plataforma social, en las que también aparece Andrés, quien se desempeñaba como productor del programa "Sale el Sol", de Imagen Televisión y ahora, al parecer, los dos hicieron una alianza laboral.

A sus 38 años y con una carrera artística muy consolidada, Maite se deja ver más desinhibida y empoderada. Decidida a reinar el mundo.

Haciendo oídos sordos a rumores que aseguraban que está embarazada de su pareja sentimental, la guapa Maite Perroni ha demostrado una y varias veces más que lo que se diga de ella, no es de importancia.

Por su parte, Andrés Tovar respondió a Maite Perroni con un mensaje apasionado.

"Es tan hermoso cuando conoces a una persona y de la nada comienza una gran amistad y crece y, después de un tiempo, te enamoras. Y oh, es aún más hermoso cuando el amor es correspondido y solo puedes pensar: Conocerte fue lo mejor que me pasó, ¡tengo suerte de tenerte! Te amo por mil más".