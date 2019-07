Músicos Tamaulipecos cierran concierto con broche de oro

Más de 140 jóvenes músicos bajo la batuta del maestro José Luis Hernández Estrada, participaron en el 3er. Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca 2019, que se llevó a cabo con gran éxito en el Teatro Principal del Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural Reynosa el 20 de julio.

En su tercera edición, el director y creador del proyecto contó con el apoyo del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), en colaboración con el Sistema Tulsa y la Boston Avenue United Methodist Church, al que se unieron maestros de Estados Unidos, Venezuela y México.

En punto de las 19:30 horas, Alfonso Atkinson y Sabine Olmedo, solistas de la sinfónica, dieron inicio al "Concierto para dos Violines en Re Mayor" de Antonio Vivaldi, para después dar paso a la participación especial de 30 niños estudiantes del IRCA con el tema "Bright Fear", de Axel González, provocando que la piel del público se erizara de emoción con tan dulce y delicada melodía interpretada por la niñez tamaulipeca.

EJECUCIONES MAGISTRALES

La gran fuerza interpretativa se hizo presente con el tema "The Magnificent Seven", de Elmer Bernstein, pero la primera ovación con el público de pie la recibieron con la "Sinfonía No. 5 en Do Menor", de Ludwig van Bethoven, continuando con "Pus 67 1 Movimiento: Allegro con Brío", "José Pablo Moncayo: Huapango" y "Dr. Bellewood Cha-Cha".

El momento histórico de la noche se vivió durante la interpretación de la "Sinfonía No. 4", Peter I.Tchaikovsky, que fue ejecutada por primera ocasión en la región.

"Este es un momento histórico. Vivámoslo juntos", expresó el director musical, José Luis Hernández Estrada, momentos antes de que el recinto de cimbrara ante la ejecución.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Al finalizar el concierto, autoridades municipales subieron al escenario para entregar un reconocimiento a los maestros encargados de impartir los talleres a los jóvenes músicos: David France (violín USA), Ismel Campos (viola Venezuela), Ely Emmanuel Molletones (oboe Venezuela), Román Granada (trompeta Venezuela), Ramón Granada (trompeta Venezuela), Leswi Pantoja (tuba Venezuela), Nicole Rodríguez (violín Venezuela), Daniel Graterol (corno Venezuela), Baltazar Díaz (México) y Alfonso Atkinson (México).

¡BRAVO! José Luis Hernández Estrada, creador del proyecto que reunió a 140 jóvenes tamaulipecos, recibe un reconocimiento de manos de la alcaldesa, Maki Ortiz y José Luis Hernández, director del IRCA.

ORGULLO REYNOSENSE. Baltazar Díaz participó como maestro del proyecto. Le entregan el reconocimiento Maki Ortiz y José Luis Hernández.

ALFONSO ATKINSON, tamaulipeco que compartió sus conocimientos musicales con los jóvenes paisanos.

PARA LA HISTORIA. Con gran éxito se realizó el 3er. Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca 2019 con maestros de talla internacional.