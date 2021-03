Murió Jessica Walter, estrella de 'Arrested Development'

Fue un papel que definió su trayectoria, uno que obtuvo cuando tenía 62 años. Le dijo a Ask Me Another de NPR que en realidad le ofrecieron un piloto diferente ese año, pero le dijo a su agente: "No puedo hacer esto. Aunque era una oferta, dije, yo sé que hay algo mejor para mí. Y luego apareció el guión de Arrested Development".

Más tarde aportó ese mismo humor mordaz a su papel de Malory en la comedia animada Archer.

En el comunicado, su hija dijo: "Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general".

Lamentan su muerte

"Ella era una fuerza, y su talento y oportunidad fueron incomparables. Descansa en paz, Mama Bluth", dijo Tony Hale, quien interpretó al hijo de Walter, Buster Bluth, en Arrested Development.

David Cross, quien también protagonizó Arrested Development junto a Walter, tuiteó: "Me considero un privilegiado y muy afortunado de haber podido trabajar con ella".

Alia Shawkat, quien interpretó a la nieta de Walter, Maeby Fünke, en la misma serie, publicó un tributo en Instagram, escribiendo: "Te amo Gangie".

Viola Davis honró a Walter en Twitter, escribiendo: "Crecí mirándote y admirándote".