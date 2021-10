Muerte del ídolo country llegará al cine

MORELIA, Mich., octubre 31 .- Ahora será el realizador mexicano Hari Sama ("Esto No es Berlín" y "El Sueño de Lu"), de la mano del productor Gary Levinsohn, quien ha estado atrás de filmes como "Rescatando al Soldado Ryan" y "12 monos" en contar parte de su historia.

La cinta llevará por título "I'll Never Get Out of this World Alive", estando basada en la novela homónima escrita por Steve Earle.