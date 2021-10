Muere de un disparo

De acuerdo con las autoridades, el actor de 22 años transitaba por calles de Cuautitlán Izcalli, junto con dos acompañantes e intentó huir cuando agentes le marcaron el alto, por lo que inició una persecución.

TESTIMONIOS

Ocaña terminó impactando su vehículo y además portaba un arma, según testimonios recabados.

"Los testimonios recabados con las dos personas que viajaban en la camioneta señalan que conocían al conductor desde hace varios años y en días recientes habían estado con él consumiendo alcohol. Han referido, además, que la tarde de ayer viernes 29 de octubre al transitar por calles del Municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución", indicó la dependencia.

"Uno de los acompañantes ha declarado que el conductor portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo. Durante la persecución el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por elementos de la Policía municipal".

La FGJEM apuntó que en inspecciones realizadas por peritos a la camioneta donde viajaba el actor, y dos acompañantes, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, a la altura del conductor.

Agregó que tanto los acompañantes de Ocaña, como los policías municipales que intentaron detener la unidad, refirieron que no hubo intercambio de disparos.

´ME QUITARON PARTE DE MI VIDA´

El padre del actor Octavio Ocaña, llegó a las instalaciones de la funeraria Gayoso de Santa Monica para acompañar a su familia y poder ver a su hijo.

"La familia se encuentra mal porque es algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar en la mañana, una tragedia, no sabemos ni cómo está ni me pregunten. Lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi. declaró.

El padre del intérprete pidió respeto por la imagen de la joven estrella. Respecto a las especulaciones que hay en torno a los hechos de su muerte, afirmó que no se engancha en esas cosas y que lo único que desea es poder llevar los restos del artista al estado que lo vio nacer: Tabasco.

"Era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño. Ahorita me importa llevarme a mi hijo, lo voy a enterrar en Tabasco, vengo por él para llevármelo y eso es todo lo que quiero".

Al ser cuestionado de cuáles fueron las últimas palabras que Octavio Ocaña le dijo, respondió que hablaban todos los días y expresó en voz entrecortada "me quitaron parte de mi vida".

| El padre del actor Octavio Ocaña, no cree en la policía.

AMIGOS LO DESPIDEN

"Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo ´Benito´ en #Vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote", Eduardo España

El actor Darío Ripoll, quien interpreta a Luis San Román en la serie "Vecinos" confesó sentir rabia y dolor ante la partido del querido Benito, a quien vio crecer durante 16 años.

"Anoche me enteré de esta terrible noticia, hoy desperté esperando que fuera falso, pero no... No puedo creer que te hayas ido, que te hayan arrebatado la vida de esa manera... Un chavo único, auténtico, sin mascaras... Acá seguiremos pateando la bola en tu honor carnalito, gracias por tantas sonrisas, gracias por todo", Luis Fernando Peña

"No lo puedo creer! Desde los tres años vi como un joven trabajo y ahora no está! No hay palabras! @octavioocaa Dios te lleve a su gloria. Conozco a toda la familia desde que llegue a México...mis oraciones van por ustedes. Que dolor en el corazón!", Bárbara Torres

VIDEO CAUSA POLÉMICA

En redes sociales se publicó un video donde aparece el actor Octavio Ocaña aun con vida en el asiento del conductor de su Jeep, luego de la persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli; evidencia que el joven de 22 años está herido y mueve su mano derecha, mientras policías revisan el vehículo y someten a uno de sus acompañantes, por eso ponen en duda la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que señala que Ocaña habría sacado el arma de la guantera y por eso la sostenía en sus manos.