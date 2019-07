Módulos del INE siguen trabajando

Lo único que tiene que hacer el ciudadano es llevar tres documentos fundamentales para poder ser atendidos como lo es el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y una credencial con foto . José de Jesús Arredondo Cortez, vocal del Registro Federal de Electores

Cd. Victoria, Tam.- Durante los meses de julio y agosto, y en particular durante el período vacacional de verano, continuarán funcionando con normalidad los 22 módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en la entidad, donde los ciudadanos podrán realizar trámites de alta o modificación de datos del padrón de electores.

"Un día después del día de la jornada electoral dimos paso ya a las actividades normales, cotidianas, y vale la pena señalar que en estos días los módulos no van a cerrar", apuntó el vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortez, "van a permanecer abiertos, en el período vacacional en los meses de julio y agosto decirle a los ciudadanos que aprovechen para ir a actualizar su situación registral y puedan acudir a los módulos en los horarios ya establecidos".

Según el último corte del mes de junio, el padrón electoral de Tamaulipas se conforma por dos millones 617 mil 065 ciudadanos de los cuales dos millones 531 mil 898 se encuentran en la lista nominal de electores, es decir, cuentan con credencial de elector actualizada lo cual representa una cobertura del 97 por ciento del padrón electoral.

"No hay excusa para que el ciudadano no pueda ser atendido en cualquier hora del día y también se puede hacer la cita a través de internet", en general, el horario de oficina en los MAC es de 8 a 15 horas de lunes a viernes y el sábado de 9 a 13 horas, "lo único que tiene que hacer el ciudadano es llevar tres documentos fundamentales para poder ser atendidos como lo es el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y una credencial con foto, estos documentos tienen que ser originales y no de menos de tres meses de antigüedad".

En estos 22 módulos de atención se pueden realizar trámites de alta al padrón de electores, cambio de domicilio, corrección de datos en la credencial electoral, reposición por robo o extravío, así como aquellos ciudadanos que solicitaron alguna reposición o modificación antes del día de la jornada electoral del dos de junio podrán recoger su credencial.