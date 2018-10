Miss Colombia arremete contra candidata transexual

Aún faltan dos meses para que se decida quién será Miss Universo 2018, pero la elección de Ángela Ponce como representante española sigue creando polémica. La última ha llegado a raíz de unas declaraciones de la recién elegida Miss Colombia, Valeria Morales, quien ha criticado que la candidata sevillana sea transexual. "Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo", declaró Morales ante las cámaras tras coronarse como representante de su país este fin de semana.

No es la primera vez que Ponce recibe críticas. Cuando fue nombrada la candidata a representar España para el certamen global, sus redes sociales se llenaron de burlas e insultos. "Yo he tenido siempre problemas, sí. Y eso ha construido en mí algo positivo y también algo negativo. Me creé una barrera, me protegí para sobrevivir. Te haces fuerte y maduras antes", contaba en una entrevista a EL PAÍS en julio.

La sevillana –aunque se presentó por Cádiz– reconocía entonces que sus problemas no han cambiado una vez se convirtió en modelo profesional. "Me ha ocurrido con firmas conservadoras o grandes empresas. Voy al casting, me eligen a mí y a los tres días me llaman de la agencia para decirme que han visto en mis redes sociales que soy trans y que no quieren trabajar conmigo", dijo.

Y es que Ponce sabe cómo responder a todos estos comentarios. Así de claro lo dejó el pasado mes de agosto, en el programa de la cadena estadounidense Telemundo, Don Francisco, cuando le preguntaron por ello. "Les diría que lo respeten porque las bases de Miss Universo me admiten. Yo tengo derecho a estar ahí. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar".

El concurso, que se celebrará el próximo 17 de diciembre en Tailandia, tiene en Ponce a la primera mujer transexual que puede ser nombrada Miss Universo, pero no ha sido la única que se ha presentado a dicho certamen. En 2012, Jenna Talckova rompió esa barrera como Miss Canadá, pero fue descalificada del concurso internacional cuando la organización supo que había nacido hombre. Entonces Talckova comenzó una lucha en protesta por la discriminación y consiguió que la readmitieran, quedando finalmente en el número 12.