Miguel Herrera niega algún contacto para "rescatar" a la Selección

El hoy técnico de Tigres, asegura que el equipo nacional, está muy bien dirigido por Gerardo Martino, y que estará en el Mundial de Qatar.

"Estoy muy contento en Tigres, eso que se habla, un rumor fuera de lo que es la institución. Estoy haciendo las cosas lo mejor posible para quedarme mucho tiempo, como el anterior técnico (Ricardo Ferretti), así que no estamos especulando, no vivo de la especulación y mi deseo es estar en Tigres", dijo el "Piojo".

Aseguró que la Selección estará en Qatar: "Hay un gran plantel, buenos jugadores, un buen técnico que no ha encontrado la estructura. Soy mexicano, quiero que le vaya bien a la Selección y ahí está, no hay tanta brinca, no estamos sufriendo, hay tres juegos, dos de local y uno visita contra al rival más débil (Honduras), estoy seguro que lo van a hacer".

No es verdad "que el Azteca no pese. Hemos visto los números jugando de local y son superiores".

Explicó que las diferencias entre selecciones y hasta entre clubes, se han acortado: "El futbol mundial cada día está más competitivo. Hace 30 años había mucha diferencia, hoy no. Yo jugaba cuando metías 30 goles y Zague metió 7. Ya no compites contra las islas que estaban en crecimiento. Hay muchos jamaicanos en Europa, ahora contratan entrenadores mexicanos en Costa Rica, Guatemala, como nosotros lo hacemos con sudamericanos"

Pero ante esto, Miguel Herrera sigue asegurando: "México sigue dominando los juegos, pasa por contundencia, pasa por los goles que dan tranquilidad. Hay un buen técnico y sigo viendo un gran plantel. Con los clubes también es así, los que invierten mucho no roban los torneos".

No es justificar: "digo lo que veo. En nuestra área México es el abocado y, tiene la presión de que debe de ser imbatible, aunque ya no es tan superior".