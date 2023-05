Me veo haciendo historia: Alan Mozo

"Hay que creer en el mexicano, trabajar y dar el ejemplo. Me pone muy feliz y estoy muy orgulloso de estar en este equipo y estamos listos. No hemos ganado nada, para eso nos falta un pasito más y estoy seguro que lo vamos a dar juntos.

COMPROMISO DE IDA

Las Chivas encaran hoy la Ida de la Final ante los Tigres en el estadio Universitario, recibiendo la vuelta el domingo en el Akron.

- ¿Cómo defines a este plantel de jugadores que fue subestimado?

Chivas es un equipo tan grande, que de él siempre van a estar hablando. Es algo que se transmite desde los medios de comunicación, siempre Chivas va a estar en la boca de todos y esto es para los que no creían. Estamos en una Final.

Es un equipo de puros mexicanos, hay que creer en el mexicano, trabajar y dar el ejemplo. Me pone muy feliz y estoy muy orgulloso de estar en este equipo y estamos listos. No hemos ganado nada, para eso nos falta un pasito más y estoy seguro que lo vamos a dar juntos.

- La afición ¿qué puede esperar de ti y de Chivas en esta Final contra Tigres?

Pueden esperar lo que hemos venido dando desde el primer partido del torneo. Nos vamos a entregar al máximo, donde nos toque estar: en la cancha, en la banca o en la tribuna, donde sea, voy a dar lo mejor de mí para apoyar a este equipo.

Estoy seguro que todos mis compañeros lo van a hacer así. Espero lo mismo de la afición, que así han sido, que se desvivan por este equipo y apoyen. Con ellos en el Akron somos uno más y eso marca una tendencia en el partido.

- En el estadio Akron debutaste, ganaste el preolímpico y puedes ser campeón ahí, ¿cómo te visualizas el domingo?

Antes de visualizarme con la medalla o con la copa, me visualizo haciendo bien mi trabajo. Eso es primero. No podemos celebrar antes porque no hemos ganado nada. Yo espero y voy a dar todo de mí: mi corazón, mi trabajo, mis piernas y todo lo que me dé.

Tengo una conexión con este equipo desde hace mucho tiempo y estoy seguro que estoy aquí por algo. Voy a dar todo de mí para que se convierta en hechos y no solo en palabras.

- ¿Qué lugar te has planteado ocupar en la historia de Chivas?

Estoy aquí porque confían en mí, porque sabía lo que representaba este equipo y desde el primer día me puse a trabajar para darle a Chivas la mejor versión de Alan Mozo. Yo me veo aquí haciendo historia, para eso vine, no para pasar de largo y ser un jugador más.

Yo vine para hacer historia y dar todo lo que está en mis posibilidades como persona y como jugador para aportar un granito de arena en este equipo tan importante y me siento muy feliz de representarlo en una Final. Estamos a 180 minutos o más y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo.