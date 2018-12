Miguel Herrera indeciso para la final

Miguel Herrera, técnico del América, esperará al último minuto para saber si contará con dos de sus titulares lesionados.



Según el estratega, luego de la práctica de hoy sábado en el Nido de Coapa, Mateus Uribe y Roger Martínez se encuentran bien.



"Va bien la recuperación, de las molestias que tuvieron del partido pasado y esperando a mañana", refirió Herrera sobre los colombianos, que de acuerdo al reporte médico de ayer tenían 80 por ciento de jugar la final de vuelta contra el Cruz Azul.



Sin embargo, indicó que para el once inicial no serán contemplados, en caso de no reportarse en óptimas condiciones.

"Mientras no estén al cien por ciento descartados, el partido es hasta las 6 de la tarde", dijo.



El título en América es una obligación



En la mentalidad de un americanista no hay necesidad, sino obligación, así se refirió el entrenador Miguel Herrera previo a la final de vuelta del Apertura 2018.



"En América es obligación, no una necesidad buscar el título", presumió el estratega junto a los recuerdos del Clausura 2013, donde fue campeón azulcrema sobre Cruz Azul. "Siento el mismo entusiasmo".