Helling Warrior, un rudo violento

Ciudad de México

Le trato de dar un poco más de vida al personaje, como rudo soy un violento que está dispuesto a acabar a sus rivales¨. Helling Warrior / rudo

Aunque ha vivido momentos complicados en el pancracio, Helling Warrior no tira la toalla y busca cumplir sus metas en la lucha libre.

En 10 años de carrera en el deporte de los costalazos el rudo del infierno se ha encontrado con varios obstáculos en su camino, sin embargo, no sólo ha conquistado a los empresarios sino también al público.

"Lo más complicado ha sido buscar la aprobación de promotores, he andado en el sector independiente recorriendo varias arenas y a veces no somos tan aceptados porque no somos luchadores que aparezcan en televisión y tenemos que picar piedra, le buscamos en muchos lados para poder demostrar nuestro trabajo.

"Pero me he llevado el cariño de la gente, el reconocimiento, la gente me pide fotos, cuando llegas a una arena y te encuentras a un niño con tu máscara es muy satisfactorio, además de los triunfos que he tenido desenmascarando otras personas y los campeonatos", compartió el luchador de la Arena San José Atizapán.

TITULADO EN CONTADURÍA

Contador de profesión admite que la rudeza con la que trabaja en el ring también la desempeña en los cálculos que hace y más cuando son las declaraciones anuales.

"En la contaduría soy rudo, debo de tratar de tener mi trabajo a tiempo, mantener los pagos a tiempo y ayudar a las empresas, además de que se debe de preparar las cosas cotidianas como las nóminas, pero como en la lucha o el entrenamiento, pues hay que estar bien preparados para lo que se venga", concluyó.

Guerrero del infierno

Helling Warrior

Estatura: 1.63 mts

Peso: 78 kg

Maestros: Infierno Kid, Pancho el Malo, Oficial 911, Oficial Fierro

Castigo: back cracker

Redes: Facebook e Instagram Helling Warrior