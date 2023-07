´Pega´ calor a 10 estudiantes

Con esto que está sucediendo le hablé a la secretaria de Educación pidiéndole las posibilidades de que esto fuera en línea, que la capacitación o que la educación estuviera manejándose en línea". Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud de Tamaulipas

Mareos, desvanecimientos y posibles casos de "golpe de calor" se registraron este lunes en la escuela primaria "Leona Vicario", de la zona centro de Victoria, por lo que tuvieron que trasladarse paramédicos de Protección Civil estatal, municipales y de la delegación de la Cruz Roja Mexicana para atender a nueve menores y una maestra, debiendo trasladar a tres infantes al Hospital Infantil Tamaulipas.

"De la mayoría vinieron sus padres y se los llevaron; las dos (tres) que tenemos aquí no son severos, pero como dijimos, no hay que esperar a que sean severos, hay que llevarlos a revisar y les pedimos a los padres que se llevaron a sus hijos que los lleven a revisar", dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al acudir al plantel, "No en la casa se les va a quitar, hagamos una situación de exploración médica completa para estar totalmente seguros de que no corre riesgo su vida".

Los diez casos ocurrieron en diferentes grupos de la primaria debido a que por una falla eléctrica se suspendió el aire acondicionado y con el incremento gradual de temperatura se registraron los desvanecimientos. Apenas el fin de semana pasado se había suscitado un caso similar en la escuela secundaria general número 6, en donde un estudiante sufrió un golpe de calor, siendo ingresado al Hospital Infantil en donde permanece en el área de Terapia Intensiva.

El doctor Hernández Navarro dijo que propondrá a su homóloga en la Secretaría de Educación cambiar a modo a distancia para evitar exponer a los 564 mil 950 alumnos de educación básica pública a estas condiciones extremas, "Le hablé a la secretaria de Educación pidiéndole las posibilidades de que esto fuera en línea". El funcionario sanitario calificó la situación como ´atípica´.

Otra alternativa que consideró es la de anticipar el fin del ciclo escolar 2022-2023 el cual la SEP (Secretaría de Educación Pública) marca el miércoles 26 de julio a nivel nacional; cabe recordar que el Gobierno del Estado publicó este domingo lineamientos para la población como evitar actividades al aire libre y evitar la exposición a las altas temperaturas ante un incremento de casos de Golpe de Calor, y tres fallecimientos por esta causa, en los últimos días.