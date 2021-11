Mía y Erik Rubín

"Desde pequeña siempre supe que quería ser solista. Siempre ha sido un sueño, no porque no quiera formar parte de un grupo, sino que yo me veo en solitario. Sí es un trabajal, pero estoy emocionada de haber empezado a lado de mi papá", afirmó Mía en conferencia de prensa.

NOCHE DE ÉXITOS

Durante el show, la joven de 16 años interpretará el tema "Flecha" a dueto con Rivas, mientras que Erik hará un recorrido por sus éxitos.

"Yo, como padre, sólo espero que sea feliz. La veo muy entusiasmada haciendo algo que ama, un sueño que está cumpliendo desde pequeña, ya sabía lo que quería hacer. Verla dar sus primeros pasos en este medio es para mí muy gratificante.

"No es porque sea mi hija, pero ella trae en la sangre la música, lo disfruta. Eso lo contagia a la gente: la alegría y hacer lo que ama", dijo Erik.

Mía dijo que ser conocida como la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no es un obstáculo en su camino para convertirse en estrella. De hecho, lejos de ser una presión, considera que llevar los apellidos de sus padres es una ventaja y un halago.

SIEMPRE HAY RECHAZO

Tanto la joven como su padre dijeron que, por lo general, han sido bien recibidos por su público, pero que a veces se han enfrentado al odio y rechazo de algunas personas.

"La gente siempre dudará de ti, no importa tu talento o lo que te has preparado te criticarán, pero yo considero que no importa lo que la gente diga, sino que tú estés feliz y satisfecho con el trabajo que estás realizando", afirmó Mía.